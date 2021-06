Politie slaat bruidspaar in de boeien in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • De Molenlandse wijkagenten sloegen woensdagmiddag in Nieuwpoort een bruidsbaar in de boeien.

Al rijdend door de vestingstad kwamen de wijkagenten het pasgetrouwde stelletje tegen. ‘Wij keken er geboeid naar en zij keken geboeid naar ons, terwijl wij langsreden’, blikken ze terug op Instagram. ‘Deze twee, die in de echt waren verbonden, hebben we even daadwerkelijk aan elkaar geklonken. Wij wensen Arjan en Karin uit Epe nog een fijne dag toe en een heel gelukkig en lang huwelijk.’