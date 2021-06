Raad Molenlanden akkoord: tarief restafval afhankelijk van hoeveelheid

MOLENLANDEN • Het tarief voor verwerking van restafval wordt voor inwoners van Molenlanden afhankelijk van de hoeveelheid die zij bij Waardlanden aanbieden. De raadsleden van Molenlanden stemden dinsdagavond 1 juni unaniem in met dit zogenaamde diftar-systeem.

De invoering van diftar betekent ook dat inwoners van Molenlanden straks nog maximaal een kuub puin en/of groenafval per keer gratis bij een afvalbrengstation kunnen achterlaten.

Beter scheiden

Diftar is een afkorting van: gedifferentieerd tarief. De reden voor invoering van diftar is dat te veel herbruikbaar afval in Molenlanden bij het restafval terechtkomt. Door de invoering van diftar stimuleert de gemeente haar inwoners om voortaan beter te scheiden. Wie dat goed doet, kan daardoor besparen op zijn heffing.

Invoeringskosten

ChristenUnie en Progressief Molenlanden dienden dinsdag een amendement in. Ze vinden dat de kosten die gemoeid zijn met de invoering van het nieuwe systeem niet door de inwoners betaald hoeven worden. Deze zogenaamde implementatiekosten betreffen bijvoorbeeld het verstrekken van pasjes en het plaatsen van extra ondergrondse containers.

Belonen

Leo Timmer (CU): “Veel goedwillende inwoners kunnen er niets aan doen dat niet iedereen goed scheidt en de verpakkingsindustrie niet goed meewerkt. We vinden belonen om goed te scheiden het beste argument om te starten. We willen niet gelijk met tariefsverhoging komen om het systeem af te betalen. Je verliest dan gelijk al draagvlak. We stellen voor die kosten voor rekening van de gemeente te nemen.” Timmer kreeg gelijk van alle raadsleden.

Meer gemeenten

De gemeenten voor wie Waardlanden het afval inzamelt zijn naast Molenlanden: Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Vijfheerenlanden. Molenlanden heeft als eerste raad ingestemd met diftar. Besluitvorming staat in Vijfheerenlanden gepland op donderdag 10 juni, in Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem op donderdag 24 juni. Na de besluitvorming maakt Waardlanden een planning voor de vervolgstappen.

Laatste stap

Vianen krijgt straks ondergrondse containers voor restafval, net als de andere gemeenten in Waardlandengebied. Voor de hoogbouw komen er ook inzamelmiddelen. Daarna worden de afvalpassen ingevoerd. Diftar is de laatste stap. Die volgt pas in 2023.

Vaker controleren

Waardlanden zal ook extra grondstofbakken plaatsen voor glas, textiel en papier, meer voorlichting geven over afvalscheiding en vaker controleren op het juist scheiden van grondstoffen. Bij de invoering van een variabel tarief in 2023 hoort ook dat inwoners gaan betalen als ze meer dan een kuub grof tuinafval of puin bij een afvalbrengstation afleveren.

Grof tuinafval

De SGP en Progressief Molenlanden dienden dinsdag een amendement in waarin zij het college vroegen inwoners niet te laten betalen voor het verbouwingsafval, grof tuinafval en puin dat zij zelf naar een afvalbrengstation brengen. Dat amendement trokken ze later weer in, nadat wethouder Arco Bikker een toezegging had gedaan over de hoeveelheid die per keer gratis kan worden aangeboden. Bikker: “In mijn beleving is dat tot 1 kuub per keer. Drie kuub gaat het niet worden; grote hoeveelheden willen we beprijzen, om bedrijfsafval tegen te gaan.”

Paul Verschoor (PM) vroeg zich af of het tien keer aanbieden van een kuub ook nog gratis is. Bikker: “Als je een aantal keren per jaar komt met een kleine hoeveelheid, zal dat gratis zijn. En niet met een heel grote frequentie.”

Invoeringskosten

De invoering van diftar gaat de gemeenten in het Waardlandengebied aanvankelijk geld kosten, maar moet uiteindelijk een besparing opleveren. De jaarlijkse lasten die Waardlanden aan Molenlanden zal doorberekenen zijn dit jaar 75.884 euro, in 2022 is het 561.606 euro (implementatie- en structurele meerkosten) en in 2023 is het 47.315 euro (implementatie- en structurele meerkosten). Vanaf 2024 gaan de kosten structureel dalen en gaat de investering zichzelf terugverdienen. Volgens de inschatting verdient Molenlanden dan 13.339 euro terug.