Frits, Sander en Thomas lopen 120 km van het Radboud umc naar Papendrecht

PAPENDRECHT • Hij was nog maar 14 toen Sander van Loon in 2012 te horen kreeg dat er tumoren op zijn zenuwen groeiden. Sindsdien onderging hij al drie zware operaties. Na de operaties kon Sander bijna niet meer lopen. Nu wandelt hij komend weekend samen met zijn vader en broer maar liefst 120 kilometer om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker.

“We weten hoe belangrijk onderzoek is. Behandelmethodes die er nu zijn bestonden tien jaar geleden niet eens. Als het niet voor mezelf is, dan voor alle anderen die ooit een behandeling moeten ondergaan”, zegt Sander.

Artsen zwaaien ze uit

De familie van Loon, bestaande uit Frits, Sander en Thomas, start hun tocht op vrijdag 4 juni in Nijmegen. Om 08.00 uur ’s ochtends. Vanaf de hoofdingang van het Radboud umc, waar ze zullen worden uitgezwaaid door zijn arts prof. dr. Carla van Herpen en andere teamleden. Op zaterdag 5 juni lopen ze hun tweede etappe van Tiel naar Gorinchem en op zondag 6 juni de derde etappe: van Gorinchem naar Papendrecht. De route die ze zo vaak met de auto hebben afgelegd. Maar dan andersom.

Zeldzame vorm van kanker

Familie van Loon wandelt al een paar jaar als team FST (Forever Strong Together) de Nijmeegse Vierdaagse om geld op te halen voor de zeldzame vorm neurofibromatose type 2, de officiële benaming van de ziekte van Sander. De oudste zoon van de familie wordt hiervoor behandeld in het Radboudumc.

“Omdat zijn toekomst onzeker is, hebben we besloten om samen de grenzen op te zoeken en nog te genieten alle mooie momenten onderweg tijdens onze wandelingen”, zegt Frits van Loon. “Hoe zwaar het wandelen soms ook gaat!”

Stapje voor stapje

Nadat Sander heeft ervaren hoe het is om niet meer te kunnen lopen, is hij stapje voor stapje verder gegaan. Elke dag een stukje verder. In 2019 werd de Nijmeegse Vierdaagse uitgelopen en werd er geld gedoneerd aan het Radboud Oncologie Fonds. Ook dit jaar komen ze hiervoor in actie met hun eigen sponsor solo wandeltocht, waarbij de teller al op ruim 5800 euro staat: https://radboudoncologiefonds.voorradboudfonds.nl/actie/teamfst.

“We weten niet hoe de toekomst zal zijn, maar al wandelend halen we geld op voor de ziekte die Sander treft. Ondertussen genieten we van deze speciale tocht die we zo vaak hebben gereden met de auto. Van het ziekenhuis naar huis, 120 km, soms balancerend tussen wanhoop en hoop. Door onze actie willen we de toekomst voor kankerpatiënten verbeteren.”

Gouden medaille

Uiteraard verdient zo’n bijzondere inspanning een blijvende herinnering. Uit handen van Carla van Herpen (hoogleraar Rare Cancers Radboudumc) zullen ze zondag 6 juni met alle egards thuis in Papendrecht worden ontvangen en ieder een welverdiende medaille opgespeld krijgen.