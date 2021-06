Vijfheerenlanden haakt in op Week voor de gezonde Jeugd

VIJFHEERENLANDEN • Van 7 juni tot 11 juni is het de Week voor de gezonde Jeugd. Ook de gemeente Vijfheerenlanden zal hier ruimschoots aandacht aan besteden.

Jongeren groeien ongemerkt op in een omgeving waarin ongezonde keuzes vaak (letterlijk) de meest voor de hand liggende keuzes zijn. “In de ‘Week voor de Gezonde Jeugd’ willen we ons hard maken voor een gezonde toekomst voor jongeren”, schrijft de gemeente in een toelichting. “Want een jeugd die opgroeit in een gezonde omgeving met een gezonde leefstijl wordt fysiek, psychisch en sociaal beter toegerust voor de toekomst.”

Wethouder van sport Tirtsa Kamstra: “Samen maken we gezond gewoon, zodat kinderen en jongeren in Vijfheerenlanden kunnen opgroeien in een gezonde omgeving: thuis, op school, in de buurt, tijdens het sporten, in hun vrije tijd of op het werk.”

Water drinken

In de week van Gezonde Jeugd besteedt de gemeente bijvoorbeeld aandacht aan water drinken in plaats van gezoete dranken. En buiten spelen in plaats van op de bank hangen. De gemeente doet dat samen met diverse maatschappelijke partijen, zoals buurtsportcoaches, jongerenwerk, scholen en sportverenigingen. Zij organiseren in de Week van de Gezonde Jeugd allerlei activiteiten.

Kamstra: “We ondersteunen als gemeente deze initiatieven van harte. Nu de coronamaatregelen weer langzaam versoepelen is het erg belangrijk dat we de jeugd weer zo snel mogelijk in de gelegenheid stellen om normaal te genieten van hun jeugd, afspreken met vrienden, sport en spel, en van gezonde voeding. Liefst zo dicht mogelijk bij huis geproduceerd zodat we het klimaat ook een handje helpen. Immers, een gezonde jeugd heeft nog een lange toekomst voor de boeg.”

Het programma wordt vermeld op de volgende websites:

- Team Sportservice Vianen https://jouw.teamsportservice.nl/vianen/

- Zederik in Beweging www.zederikinbeweging.nl

- SamenDoen Leerdam & Zederik www.samendoen.expert

- Buurtwerk – Jongerenwerk www.jonginvijfheerenlanden.nl

Wethouder Kamstra zal dinsdagmiddag aanwezig zijn bij de uitreiking van een bewegingspakket voor scholen in Vianen - De Hagen. Verder brengt ze een bezoek aan een Nationale Buitenspeeldag-activiteit in Leerdam en aan de Sportcarroussel in Meerkerk.