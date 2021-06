Creatieve en sportieve vervangende les op Rehoboth in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Op dinsdag 1 juni werd lesuitval voor groep 8 van CBS Rehoboth in Groot-Ammers op een creatieve manier voorkomen. De leerlingen uit groep 8 hadden een alternatieve lesdag op het water en in de polder.

Zij gingen onder begeleiding van Wilma de Moel van kanocentrum ‘Ammerse Boezem’ en twee begeleidende ouders een kanotocht maken. Na een stuk roeien werden er vogels gespot en kon er worden geluncht en gezwommen. Een geslaagde activiteit waarmee werd voorkomen dat de kinderen een dag thuis moesten blijven.

“Het voelt misschien of corona bijna voorbij is, maar bij ons zijn er op dit moment toch nog steeds of weer diverse leerkrachten die niet kunnen lesgeven of alleen vanuit huis digitaal les kunnen geven”, laat locatieleider Renske de Jong van CBS Rehoboth weten. “We hopen allemaal snel op beter tijden. Het was daarom extra fijn om zo’n ontspannen dag voor de kinderen te kunnen organiseren.”