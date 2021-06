Terrassen in Molenlanden mogen op zondag vroeg open

• Op terras van De Dam in Nieuwpoort is het op zondag doorgaans druk met o.a. motorrijders en fietsers.

MOLENLANDEN • De terrassen in Molenlanden mogen voortaan op zondagochtend vanaf 06:00 uur open. SGP en CU stemden dinsdagavond tegen dit amendement van de coalitiepartijen.

Het amendement op de Algemene Plaatselijke Verordening was twee weken geleden al aangekondigd en deed toen meteen het nodige stof opwaaien. Vooral de rol van het CDA was opmerkelijk. Immers, anderhalf jaar geleden dienden de christen-democraten samen met SGP en CU nog een motie in om de terrassen op zondag tot 12:00 uur gesloten te houden.

Lokaal maatwerk

Fractieleider Ad van Rees gaf uitleg. “Destijds heeft het CDA gepleit voor lokaal maatwerk, maar dat viel via de APV niet te regelen. Toen hebben we ervoor gekozen de regeling aan te houden zoals we die in Molenwaard kenden. Daarop gold één uitzondering en die werd gedoogd.”

En juist dat gedogen was de crux voor het CDA. “Als we toch niet handhaven, kunnen we de regel ook beter maar niet opschrijven.”

Het in het najaar van 2019 genomen besluit zorgde voor veel commotie op de sociale media. “Ook CDA-leden uitten hun onvrede”, gaf Van Rees ruiterlijk toe.

Nu de APV op de agenda stond, was dit dan ook voor het CDA het moment om samen met de coalitiepartners met een nieuw amendement te komen. “We willen een open en gastvrije gemeente zijn”, aldus Van Rees. En: “De dorpen en de stad kunnen beter maar zelf afspraken maken met de lokale horeca.”

Respect en vertrouwen

Respect en vertrouwen waren voor Berend Buddingh’ (DoeMee!) de kernwoorden. “Rekening houden met elkaars waarden en normen, zonder dat die van de één boven die van de ander worden gesteld. De zondag was ooit een kerkelijke rustdag, nu een kwaliteitsdag met meer invullingsmogelijkheden, zoals funshoppen in de grote stad, de natuur in, of een museum of een themapark bezoeken.”

Buddingh’ heeft er vertrouwen in dat de horecaondernemers in Molenlanden respect zullen hebben voor hun directe omgeving. “Hopelijk is dit respect wederzijds, passend binnen de 21-ste eeuw.”

Verkiezingsretoriek

Volgens Paul Verschoor (Progressief Molenlanden) was er wel degelijk sprake van een draai van het CDA, ingegeven ‘door de naderende verkiezingen of een ontevreden achterban’. Verschoor kwam met een eigen amendement, waarin de sluitingstijd in het weekend werd opgerekt van 00:00 naar 01:00 uur.

“Dat is pas verkiezingsretoriek”, counterde Buddingh’. Het PM-amendement werd niet aangenomen.

Oude monistische wijn

Corné Egas (SGP) had grote moeite met de gang van zaken. “Er zijn besluiten genomen in de schemer van het coalitieberaad. De uitkomst was al bekend nog voordat we er in de raad over hebben kunnen spreken. Wij zien geen schim van nieuwe politiek. Dit is oude monistische wijn in nieuwe duale zakken.”

Toch koos Egas ervoor het CDA het vuur niet al te zwaar na aan de schenen te leggen. “Wel bevreemdt het ons dat deze omslag wordt gemaakt. En we zijn er niet gerust op dat het hierbij blijft...”

Egas riep alle christelijke raadsleden op niet mee te gaan met het amendement en ‘pal te gaan staan voor de christelijke normen en waarden’. “Want we glijden steeds verder af naar een samenleving die los is van God.”

Balans

De CU wilde graag vasthouden aan de huidige regeling. Pieter van Bruggen: “Daar zit balans in tussen kerkganger, toerist en ondernemer.” VVD’er Bert Moret sprak juist van een ‘historisch besluit’. “De horecaondernemer in Molenlanden heeft voldoende voeling met zijn omgeving om aanstoot te voorkomen.”

Buddingh’ vond de bijdrage van de SGP ‘hard en zuur’. “Dat was zeker niet de bedoeling”, aldus Egas. “Wij constateren slechts dat in dezen niet de open en transparante politiek is gevoerd die door de coalitie is beloofd.”

Het amendement van de coalitie werd aangenomen; SGP en CU stemden tegen.