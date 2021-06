Molenlanden staat garant voor niet doorgaan evenementen wegens corona

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden wil financieel garant staan voor evenementen die in de tweede helft van 2021 vanwege de coronapandemie onverhoopt niet kunnen doorgaan. Na gesprekken met initiatiefnemers van evenementen is hiertoe besloten.

Nu de samenleving stapsgewijs weer open gaat, wil het college van Molenlanden het risico wegnemen dat evenementen uit ‘angst’ voor een afgelasting niet worden georganiseerd. Vandaar dat een garantstellingsregeling in het leven is geroepen. De garantstelling is bedoeld als compensatie van de (voorbereidings)kosten van een lokaal evenement dat niet zou kunnen doorgaan.

Er wordt een budget van 100.000 euro vrijgemaakt. Welke evenementen precies onder de regeling gaan vallen en welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen, wordt nog nader uitgewerkt. De regeling gaat in ieder geval gelden voor evenementen die per 1 juli 2021 gepland staan en door de gemeente en hulpdiensten zijn goedgekeurd.