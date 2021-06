SGP Alblasserdam stapt uit college uit onvrede over schenden zondagsrust

ALBLASSERDAM • De SGP-fractie stopt de samenwerking met PvdA en CDA in het gemeentebestuur. Dat is de consequentie van het besluit dat vorige week in de gemeenteraad genomen is over de positie van de zondag in het Werelderfgoed Kinderdijk.

Fractievoorzitter Jaco Brand: “Voor ons is de positie van de zondag een principieel punt. De zondag is Gods dag die aan Hem gewijd is. Met dit besluit worden door PvdA en CDA expliciete afspraken die wij in gezamenlijkheid hebben gemaakt -over het voorkomen van nieuwe activiteiten op zondag- geschonden. Dat betreuren wij zeer. Wij hebben daar de afgelopen tijd intensief in coalitieverband over gesproken en ook de consequenties duidelijk gemaakt indien daartoe toch zou worden besloten.”

Diep geraakt

“Er is het laatste jaar lichtvaardig omgegaan met voor ons principiële en zeer gevoelige thema’s, zoals het hijsen van de regenboogvlag en het daarmee samenhangende LHBTI-beleid. Besluiten daarover achten wij op grond van de Bijbel in strijd met Gods scheppingsorde. Dit heeft ons destijds diep geraakt en de samenwerking toen al onder druk gezet.”

SGP-wethouder Peter Verheij zal uit het college vertrekken. Dinsdagochtend 1 juni heeft hij in het college van burgemeester en wethouders het afronden van zijn werkzaamheden besproken. Het bestuur en de fractie zijn Peter zeer erkentelijk voor het vele werk dat hij in de afgelopen elf jaar heeft gedaan voor Alblasserdam en de regio Drechtsteden.

Peter Verheij was in de afgelopen jaren als wethouder verantwoordelijk voor zaken als openbare ruimte, ondernemen, financiën en jeugdzorg.

Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord dat in 2018 ondertekend werd door PvdA, CDA en SGP staat onder het kopje ‘Respect voor identiteit’ het een en ander over de zondagsrust. “Samen leven betekent rekening houden met elkaar, elkaar respecteren en in een open houding in gesprek zijn. Wij realiseren ons dat de zondag en de zondagsrust voor verschillende groeperingen in onze samenleving een verschillende betekenis hebben. Een deel van de bevolking geeft aan de zondag betekenis vanuit hun geloofsbeleving; anderen geven op een andere manier invulling aan de zondag. We kiezen daarom voor het handhaven van het bestaande evenwicht in de bij Alblasserdam passende identiteit en karakter. En daarmee voor handhaving van het huidige beleid ten aanzien van winkels, bedrijven, horeca, evenementen en publieke voorzieningen. We zoeken daarin naar evenwicht en gaan daarover open en vroegtijdig de dialoog met elkaar aan.”

Het is nog niet bekend hoe de fracties van CDA en PvdA verder gaan.