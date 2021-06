Hamoen L.M.B.: voor de boer van de toekomst

AMEIDE • GPS-gestuurde tractoren, gewasinspectie met drones; bij Hamoen L.M.B. weten ze er alles vanaf. Ze hebben al menig agrariër wegwijs gemaakt in de landbouwmechanisatie van de toekomst.

Directeur Hans Rozendaal vertelt met enthousiasme over de nieuwste landbouwtechnieken. “Je land optimaal benutten is nu heel actueel, ook in het kader van duurzaamheid. Dankzij GPS kun je bijvoorbeeld op de centimeter nauwkeurig werken met de tractor.”

“Zo kun je overlap bij bemesting voorkomen, met grote precisie kunstmest strooien of met de machine precies om de gewassen heen schoffelen. Dat is heel handig wanneer je bijvoorbeeld minder bestrijdingsmiddelen wil gebruiken en dus vaker moet schoffelen. Daarnaast kun je drones inzetten voor het scannen van gewassen en kun je met bodemscans de grondsituatie heel nauwkeurig in beeld krijgen”, noemt Rozendaal als voorbeeld. Zijn team is gespecialiseerd in deze technieken en helpen agrariërs hier graag mee op weg.

Case IH & Steyr

Daarnaast is Hamoen hét adres voor verkoop en onderhoud van tractoren. Het bedrijf is gespecialiseerd in de merken Case IH en Steyr. Leuk detail: Hamoen is al meer dan zestig jaar dealer van Case IH; dat voortkomt uit de merken Mc Cormick en International.

“Veel boeren zijn al vanaf hun eerste tractor klant bij ons. Dat we zulke langdurige relaties hebben met onze klanten, vind ik heel bijzonder. We zijn generatie op generatie van dienst, dat maakt ons vak zo mooi.”

Service op het erf

Dat boeren Hamoen trouw blijven, heeft alles te maken met de wijze waarop Hamoen werkt. Wanneer de monteur van Hamoen het erf op rijd, dan weet je dat het probleem wordt opgelost. Hans prijst zich gelukkig met een team van vakmannen die al jaren bij het bedrijf werken.

Ze staan altijd klaar voor hun klanten, kijken niet op een uurtje. Met een volledig ingerichte servicebus rijden de monteurs naar klanten toe voor onderhoud en reparatie.

Actuele kennis

Hamoen is tevens specialist in de McHale persen en Storti zelfrijdende verticaal en horizontaal mengende voerwagens. “Door ons volledig op tractoren, precisielandbouw, McHale en Storti te richten, hebben we altijd actuele kennis. Dat is cruciaal om een goede dienstverlening te kunnen waarborgen. De vertegenwoordiging van de merken Claas en Kaweco zijn ook belangrijke peilers onder het bedrijf”, zegt Hans.

Het zorgt er tevens voor dat het bedrijf zich staande houdt in een sterk krimpende markt. Sterker nog: Hamoen groeit. Het was een goede keuze om het bedrijf in 2003 meer te specialiseren. “Werken in een krimpende markt houdt ons scherp. We hebben gekeken wat we het liefste doen en waar we het best in zijn. Wij werken allemaal graag aan apparaten waar een motor in zit. Zo’n motor beweegt, het leeft, het geluid vertelt je veel. We horen graag iets ronken. We leven op diesel.”

Hamoen L.M.B.

Industrieweg 7, Ameide

0183-601307

www.hamoen-tractoren.nl