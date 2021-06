Deze week op de mat in regio Zederik: glossy VIJF

regio • De vijfde editie van de Vijfheerenlandse glossy VIJF staat in het teken van sport. De covers worden gesierd door ondernemers in de sport: Cor van Zanten, Anita Hoogeveen en Johan Zwakhals.

VIJF is een glossy waarin de Vijfheerenlanden en haar inwoners centraal staan. In deze vijfde editie is er aandacht voor het 100-jarig jubileum van de Viaanse voetbalvereniging Brederodes én graaft de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven in het verleden van de vooroorlogse voetbalvereniging ROHDA (Recht Op Het Doel Af). Verder deelt de Leerdamse wandelaarster Dicky van Zee haar favoriete route met de lezers van VIJF én vertelt de nieuwe eigenaar van de Leerdamse watertoren over zijn plannen met het gezichtsbepalende bouwwerk.

BAAS

Bijzonder is ook de reportage over BAAS, een traject in Vijfheerenlanden dat jongeren helpt om baas te worden over hun eigen toekomst. Drie deelneemsters delen openhartig hun verhaal en vertellen hoe zij hun weg vinden.

Sport

De drie coververhalen mogen ook niet onvermeld blijven. In VIJF vertellen Cor van Zanten van Sport & Bewegen in Vianen, Anita Hoogeveen van hart for her Leerdam en Johan Zwakhals van JZ training uit Tienhoven over hun liefde voor sport.

VIJF is een magazine van Kontakt Mediapartners. VIJF verschijnt twee keer per jaar huis aan huis in de gemeente Vijfheerenlanden. Het magazine wordt deze week bezorgd en is online te lezen via deze link.