Mooie gift voor hospice De Cirkel in Papendrecht

PAPENDRECHT • Eind mei overhandigde Jorn Krijgsman namens de Tafelronde 140 Alblasserwaard een cheque van 2500 euro aan Nico van der Veen van de Stichting vrienden van hospice De Cirkel in Papendrecht. Deze gift is eind 2020 al overhandigd maar door de coronamaatregelen is de foto recent gemaakt.

Met het bedrag wordt in 2021 een KPN-abonnement voor de zes bewonerskamers bekostigd. Ook zal gedurende het hele jaar wekelijks een verse bos bloemen geschonken worden voor de huiskamer van het hospice in Papendrecht.

Hartelijk dank aan de heren van de Tafelronde 140 Alblasserwaard voor de gulle gift en de mooie bestemming ervan.

De Tafelronde 140 Alblasserwaard bestaat uit ondernemende mannen in de leeftijd tot 40 jaar die in verschillende beroepsgroepen in de regio Alblasserwaard werkzaam zijn. De Tafelronde 140 zet zich in voor de maatschappij en steunt diverse goede doelen in de regio.