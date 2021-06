Florens van der Spek niet boos op Beau van Erven Dorens

GIESSENBURG • De Giessenburger Florens van der Spek, bekend als lijsttrekker van Jezus Leeft, is niet boos op presentator Beau van Erven Dorens. Wel beschouwt hij de onbeleefde manier waarop Van Erven Dorens hem afkapte als tegenwerking.

De talkshowhost reageerde geïrriteerd toen Van der Spek doorpraatte terwijl hij om stilte vroeg. Van Erven Dorens maandagavond in zijn talkshow: ‘Iedereen even zijn kop houden, ik ben er helemaal klaar mee’. En met een blik op Van der Spek: ‘Je kan wel blijven lachen, maar als ik je vraag om je mond te houden moet je gewoon je mond houden.’ Later in het programma zei hij: ‘Sorry dat ik zo tegen je uitviel.’

Tegenwerken

Van der Spek was uitgenodigd om uit te leggen waarom hij niet gevaccineerd wil worden tegen Covid-19. Hij reageert laconiek. “Ik ben erheen gegaan om het gesprek erover te voeren en omdat er in de bible belt veel mensen zijn die het vaccin niet willen nemen. Het is jammer dat Beau op die manier interrumpeerde en dat ik geen mogelijkheid kreeg om goed uiteen te zetten waarom mensen het vaccin niet nemen. Het voelde als tegenwerken.”

Geen angst

De Giessenburger had beter willen uitleggen dat hij niet in angst leeft en geen angst heeft voor de dood. “Mijn leven is in Gods hand, ik hoef me er geen zorgen over te maken. Dat betekent niet dat ik onverantwoordelijk ben of roekeloos. Ik sta ook aan de kant van de mensen die graag willen dat iedereen gezond blijft. Ik geloof dat de manier om een lang en gelukkig leven te hebben is: op God vertrouwen.”

Andere ziekten

Volgens Van der Spek is corona ‘een signaal dat we naar God moeten’. “In plaats daarvan wordt het vaccin als oplossing aangedragen. Maar er komen wel weer andere ziekten. De Bijbel zegt: zonde heeft ervoor gezorgd dat ziekte en dood in de wereld zijn gekomen. De enige oplossing is: door geloof in Jezus Christus een nieuw leven ontvangen, daardoor kunnen we uitzien op een nieuwe hemel en nieuwe aarde.”

Excuses

De excuses van de presentator vindt Van der Spek voldoende. “Ik kijk op een goede manier terug op de uitzending. Hij heeft ook na uitzending zijn excuses aangeboden. Ik heb hem een Statenvertaling gegeven. Ik denk dat dit de duurste was die ik heb, hij kost rond de honderd euro. Ik heb er veel, ik heb een grote partij ingekocht. Beau voelde zich een beetje bezwaard en vroeg: ‘Wil je er iets voor hebben?’ Ik zei ‘nee’; het is mij alles waard dat mensen de Bijbel gaan lezen.”

Geen schouderklopjes

Ook als Van Erven Dorens geen excuses had aangeboden, zou Van der Spek daarvan niet ondersteboven zijn geweest. “Ik ben er niet heen gegaan om gewaardeerd of begrepen te worden. Of om te horen: dat heb je eens even goed verteld. Ik wilde vertellen over de hoop die ik heb in Jezus. Jezus zegt niet dat je daarvoor schouderklopjes krijgt.”

Na uitzending

Het contact na de uitzending was beter dan tijdens de uitzending, vindt Van de Spek. “Tijdens de uitzending ben je aan tijd gebonden. Ik snap waarom Beau vroeg ‘wil je je mond houden’, maar niet waarom dat aan mij gericht was. Toch kijk ik er op een leuke manier op terug.”