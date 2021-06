Aquafit lessen bij de Doetsekom in Giessenburg

GIESSENBURG • Bij de Doetsekom in Giessenburg worden elke vrijdag van 09.45 tot 10.30 uur Aquafit lessen gegeven. Op een laagdrempelige manier bewegen de deelnemers in het water. De lessen worden verzorgd in samenwerking met GIGA Molenlanden.

Aansluitend is het mogelijk om op het terras van Sportcafé ’t Kommetje nog een drankje te drinken.

All-in abonnees betalen € 7,- voor een losse les/ € 55,- voor een leskaart (10x). Basis abonnees en niet abonnees betalen € 7,50 voor een losse les/ € 67,50 voor een leskaart (10x). Tickets zijn voor aanvang van de les beschikbaar aan de kassa van het zwembad.