Wat zijn de beste SUV’s van 2021?

Als je op zoek bent naar een nieuwe auto dan kun je tegenwoordig eigenlijk niet meer om de SUV’s heen. Dit type auto is ondertussen al een tijdje uitermate populair, wat ook duidelijk valt te merken op de Nederlandse wegen. Het kan daarom een goed idee zijn om zelf ook een SUV te kopen.

Natuurlijk moet je dan direct tevens een goedkope autoverzekering afsluiten, dat is immers verplicht in ons land. Helaas kan je aanvraag voor een autoverzekering geweigerd worden vanwege diverse redenen, wat je moet zien op te lossen. De onderstaande SUV’s zijn overigens niet alleen geschikt voor particulier gebruik, ook als ondernemer kun je er zeker gebruik van maken. Een zakelijke auto verzekeren is dan noodzakelijk, wat niet hetzelfde is als een particuliere autoverzekering.

Toyota RAV4 Prime

Voor de RAV4 Prime nam Toyota zijn zeer succesvolle compacte SUV RAV4 en rustte deze uit met plug-in hybride technologie. Dit maakt de geheel nieuwe RAV4 Prime een uitstekende keuze voor diegenen die het gemak en de bruikbaarheid van een compacte SUV willen combineren met de allerbeste efficiëntie. Hoewel de RAV4 Prime zelf een nieuw model is voor 2021, is hij gebaseerd op de vijfde generatie Toyota RAV4 die debuteerde in 2019. De Toyota RAV4 Prime is overigens verkrijgbaar in twee verschillende uitrustingsniveaus. Onderzoek dus even goed welke optie voor jou het meest geschikt is voordat je een aankoop doet. Er zit trouwens wel standaard vierwielaandrijving bij deze SUV van Toyota.

Ford Escape

De Ford Escape vertoont veel van de goede eigenschappen die compacte SUV’s hun huidige populariteit hebben opgeleverd. Het kleine formaat zorgt ervoor dat de auto gemakkelijk te manoeuvreren en te parkeren is, terwijl de drie beschikbare motoren veel brandstofefficiëntie bieden. Een ruime cabine en hoge rijhoogte zorgen bovendien voor een uitstekend zicht naar buiten. De standaard veiligheidstechnologie voor bestuurders van Ford helpt de bestuurder zich ook nog eens bewust te blijven van de omgeving en incidenten onderweg te beperken. De Ford Escape is overigens een voertuig met vijf zitplaatsen dat verkrijgbaar is in tien diverse uitrustingsniveaus. Hiervan is de SE FWD het populairst, wat geleverd wordt met een 1,5L I3 Turbo motor.

Hyundai Tucson

De Hyundai Tucson, opnieuw ontworpen voor zijn vierde generatie, is een moderne cross-over met genoeg stijl en comfort om aan de behoeften van de meeste actieve gezinnen te voldoen. Net als alle nieuwe modellen van Hyundai beschikt deze auto over rijhulpsystemen en een garantie van 10 jaar op de aandrijflijn. De Tucson heeft daarnaast één van de meeste interieur- en laadruimte van alle kleine SUV’s, terwijl het ook nog veel handige voorzieningen heeft. Android Auto en Apple CarPlay zijn bijvoorbeeld standaard inbegrepen bij dit model. Van dit model van Hyundai heeft zijn zowel hybride als plug-in varianten beschikbaar, terwijl er vijf personen in dit voertuig kunnen zitten. Het kan daarnaast geleverd worden in zeven verschillende uitrustingsniveaus.

Kia Telluride

De Kia Telluride is hoe dan ook één van de topkeuzes als je graag een SUV wilt kopen. Dit heeft onder meer te maken met het comfortabele interieur van deze auto, maar ook de veiligheidstechniek voor de bestuurder is zeker een pluspunt van de Telluride. Ditzelfde geldt voor de uitgebreide lijst met standaardfuncties. Met andere woorden, dit model van Kia is zonder twijfel een geweldige koop voor gezinnen. Dit komt bovendien doordat de V6 motor veel vermogen levert, terwijl het brandstofverbruik van de Telluride respectabel te noemen is. Helaas heeft dit voertuig niet zoveel opslagruimte ten opzichte van de rivalen, maar dat mag de pret niet drukken. Als je graag een Kia Telluride wilt kopen dan moet je kiezen uit één van de vier uitrustingsniveaus.