André van Duin en Janny van der Heijden voor tv-opnamen bij Olt Ghiessen in Giessen-Oudekerk

GIESSEN-OUDEKERK • André van Duin en Janny van der Heijden hebben op zaterdag 29 mei het terras van Olt Giessen in Giessenburg bezocht voor opnamen van het tv-programma Denkend aan Holland.

In dat programma varen André van Duin en Janny van der Heijden door Nederland en bezoeken mooie plaatsen. “We zijn ontzettend trots dat ze bij ons langs zijn geweest”, vertelt Gerrit van den Heuvel van Olt Ghiessen.

Hij wist al een aantal weken dat de twee BN-ers zouden langskomen, maar mocht dat aan niemand vertellen. “Anders krijg je Jan en alleman die langs wil komen en dat kan natuurlijk niet”, legt Gerrit uit.

De programmamakers van Denkend aan Holland hadden Gerrit van den Heuvel zelf gebeld. “Het is een eer voor ons dat ze ons benaderd hebben”, reageert de uitbater.

In de aflevering waar Olt Ghiessen bezocht wordt, varen André van Duin en Janny van der Heijden vanuit Dordrecht over de Merwede richting Hardinxveld-Giessendam. Ze gingen door het sluisje, voeren over de Giessen en hadden Olt Ghiessen als eindpunt gekozen.

“Ze hebben hier anderhalf uur op het terras gezeten. Ze waren in totaal met een man of tien. Eigenlijk zouden ze dinsdag al komen, maar toen was het slecht weer. Nu was het heerlijk en zat het terras gezellig vol. Ik heb helaas niet met ze gesproken, daarvoor waren ze te druk. En toen het klaar was, waren ze ineens weer vertrokken.”

Gerrit beleeft het bezoek van André van Duin en Janny van der Heijden als een positief startpunt van het seizoen. “Iedereen weet dat we geen leuke tijd achter de rug hebben. Zoiets als dit geeft je dan een boost om weer aan de slag te gaan. Het is nu alweer een paar dagen geleden dat ze er waren, maar we genieten nog steeds na. Het is ook niet alleen leuk voor ons in Olt Ghiessen, maar ook voor Giessen-Oudekerk en eigenlijk voor heel Molenlanden.”

De uitzending van Denkend aan Holland waarin het bezoek aan Olt Ghiessen te zien is, staat gepland in de maand augustus en wordt uitgezonden via Omroep Max.