Ruim 25 mensen in actie tijdens NLdoet bij De Dompelaar in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Ruim 25 mensen kwamen op zaterdag 29 mei af op NLdoet in zwembad de Dompelaar. Jong en oud werkte zij aan zij.

Doordat de vrijwilligersactiviteit was uitgesteld van maart naar mei werden in het zwembad niet de baden aangepakt maar het groen en het straatwerk. Het zwembad is inmiddels vol in gebruik. Met dit mooie weer is het heerlijk toeven aan het zwembad aan de Lek in Groot-Ammers.