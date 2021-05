Museum Het Reghthuys in Giessenburg gaat weer open

GIESSENBURG • Museum Het Reghthuys in Giessenburg opent de deuren weer. Vanaf zaterdag 5 juni zijn de vele cultuurhistorische objecten in het museum weer te bekijken.

Uiteraard zijn de nog heersende coronamaatregelen van kracht. Niet meer dan 50 personen mogen gelijktijdig in het museum aanwezig zijn. Iedereen dient ook een mondkapje te dragen. Per kamer zijn een beperkt aantal bezoekers welkom. De aantallen hangen van de grootte van de kamer af. De suppoosten zullen toezien en bewaken dat de coronamaatregelen goed worden nageleefd.

De vorig jaar opgestarte expositie ‘Liefdewerk oud papier’ is nog steeds te zien. De bekende Giessenburger, maar geboren Giessendammer, Wim van Wijngaarden toont zijn bijzondere werk als tekenaar, fotograaf, affiches maker en schrijver van limericks.

Wim van Wijngaarden is al jaren verantwoordelijk voor de inrichting van de exposities in museum Het Reghthuys. Het is bijzonder dat nu een expositie te zien is, door maar ook over Wim van Wijngaarden. Meer dan 50 jaar maakt hij affiches, posters, tekeningen voor bedrijven, scholen en kerken, maar ook veel particulieren weten hem te vinden voor originele trouw -of geboortekaarten.

Een greep uit zijn omvangrijke hoeveelheid werk is nu nog te zien in het museum. De expositie blijft staan tot medio juni. Vanaf juli zal er een expositie te zien zijn over voetbalvereniging Peursum. Deze vereniging bestaat 1 augustus negentig jaar.

Het terras bij het museum zal uiteraard bij goede temperatuur ook weer open zijn. Men kan hier genieten van koffie of thee met een prachtig uitzicht op de Giessen. Het museum is elke zaterdag- en woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur open.