Ronde Tafel 63 Gorinchem doneert vloerbedekking en tv’s aan Hospice Gorinchem

GORINCHEM • Stichting Hospice Gorinchem heeft afgelopen jaar dankzij een donatie van het Tafelfonds van de Ronde Tafel Gorinchem de vloerbedekking en diverse tv-schermen kunnen vervangen.

Het totaalbedrag van de gesponsorde werkzaamheden was 5390 euro. Het Hospice Gorinchem biedt palliatieve terminale zorg aan ongeneeslijk zieke mensen. Zo ontlasten en ondersteunen de vrijwilligers zieken en hun naasten in de laatste fase van het leven. Daarmee heeft het Hospice een regionale functie; de gasten komen uit Gorinchem, de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en het Land van Heusden en Altena. Ondanks de inzet van talloze vrijwilligers en hulp vanuit de samenleving, heeft het Hospice hulp nodig om elk jaar rond te kunnen komen.

In het mooie pand aan de Haarstraat zijn vijf gastenkamers, verdeeld over twee verdiepingen. Op de begane grond van het hospice is daarnaast een gemeenschappelijke woonkamer, een keuken en het kantoor te vinden. Aan de achterkant van het pand ligt een prachtige tuin. Het is elke dag een drukte van belang.

Majolijn Mutters, directeur van het Hospice Gorinchem: “Een hospice in de stad is iets heel bijzonders. Zeker als je je bedenkt dat de groep van ruim 70 vrijwilligers er elke dag weer voor zorgt dat het onze gasten aan niets ontbreekt. Met slechts een kleine ondersteuning vanuit de overheid, drukken de opleidingskosten van de vrijwilligers, het onderhoud en ook de dagelijkse exploitatie fors op onze begroting. Daarom is het heel fijn dat de Ronde Tafel in Gorinchem ons wilde helpen. We konden met hun gift een aantal zaken van ons wensenlijstje afstrepen.”

De Ronde Tafel Gorinchem hielp met het Tafelfonds afgelopen twee jaar meer dan vijftien verschillende lokale goede doelen. In totaal werd meer dan 60.000 euro uitgekeerd, vaak om een concrete wens tot werkelijkheid te laten komen. Voorbeelden zijn de Lichtjesactie voor het Beatrixziekenhuis afgelopen december, het Gasthuis met een nieuwe rolstoelfiets, het Jazz festival en ook het Natuurcentrum Gorinchem.

“Als Ronde Tafel willen we graag lokale goede doelen een zetje in de rug geven. Daar waar iets moois staat te gebeuren, helpen om het waar te maken. Het Hospice Gorinchem was voor velen van ons iets wat we niet goed kenden. Maar toen we het verhaal hoorden en vernamen dat er hulp gewenst was, was de beslissing om te ondersteunen snel genomen.”

De vloerbedekking en de tv’s voor het Hospice Gorinchem werden op voorspraak van de Ronde Tafel ingekocht bij lokale ondernemers en bedrijven uit Gorinchem.

Voor meer informatie: www.roundtable63.nl/fonds.