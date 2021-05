Herdenking bij oorlogsmonument bij Boerderij Gijbeland in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Op vrijdagmorgen 28 mei herdachten de leerlingen van De Stapsteen en de School met de Bijbel uit Bleskensgraaf de slachtoffers van de crash die exact 75 geleden op 28 mei 1943 boven Bleskensgraaf plaatsvond.

Op dat moment schoot een Duitse nachtjager een Mosquito uit de lucht waarbij de piloot Chrysler gespaard bleef en zijn navigator Logan om het leven kwam.

De leerlingen hadden zich in de klas voorbereid op de herdenking en indrukwekkende gedichten gemaakt die ze voorlazen. Burgemeester Theo Segers van de gemeente Molenlanden ging met de kinderen in gesprek over wat vrijheid anno 2021 voor ons betekent.

Samen met één van de leerlingen legde hij een krans en aansluitend legden alle leerlingen een bloem voor het monument. Het blazen van de last post en het zingen van het Wilhelmus maakten de herdenking compleet.

Met inachtneming van de coronamaatregelen was de herdenking ook dit jaar weer bijzonder.