Student start ‘kletsgroepje’ na sociaal corona-onderzoek in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Student Amber van ’t Hoff (21) uit Gorinchem start met een ‘kletsgroepje’ of praatuurtje in Groot-Ammers na haar onderzoek naar het sociaal welbevinden van mensen in coronatijd.

Voor haar studie aan het Avans in ’s-Hertogenbosch heeft ze het gehele schooljaar onderzoek gedaan onder de inwoners van Groot-Ammers. Het onderzoekt loopt onder verschillende doelgroepen en gaat over het sociaal welbevinden van de mensen in de tijden van de coronacrisis. Tijdens haar onderzoek hebben veel mensen aangeven dat ze sociale contacten missen.

“Mijn eigen kijk daarop is dat ik ook het sociale contact mis met vele mensen”, laat Amber weten. “Zo ging ik vaak naar feest gelegenheden en dagjes weg. Dat is nu allemaal weggevallen. Voor mijn studie brengt het ook vele improvisatie met zich mee. Dit geldt ook voor mijn stage waar ik momenteel actief ben bij Welzijn Gorinchem. Nu we meer als een jaar verder zijn raak ik er aan gewend, is dit het nieuwe ‘normaal’, zo voelt het althans.”

“Mijn conclusie uit alle onderzoeken die ik heb gedaan onder de inwoners van Groot-Ammers kan ik wel stellen dat de mensen er fijn wonen”, vervolgt Amber. “In het begin van de coronacrisis zijn er mooie initiatieven ontstaan. Buurtbewoners deden voor elkaar een heitje voor karweitje. Iedereen was op zijn hoede en stond voor de samenleving en saamhorigheid in het dorp. Er was medeleven voor iedereen.”

Naarmate de coronacrisis vorderde, werden de sociale contacten minder, merkte Amber in haar onderzoek. “Ondertussen voelde gelukkig veel mensen zich niet eenzaam! Een voorbeeld daarvan is dat er iemand aangaf in plaats van elkaar elke week te zien, werd dat eens in de twee weken of wel langer. Zo gaven ook vele aan dat ze de uitjes missen waar ook het sociale contact onder valt. De inwoners missen de gelegenheden die eerst heel normaal waren en waar je naar toe kon. Zo blijkt ook uit de gesprekken dat vele mensen het voelen, maar het gevoel niet bespreekbaar maken. Door dit te delen in de krant hoop ik dat vele mensen zich hierin kunnen vinden.”

Na al deze onderzoeken en resultaten wil Amber graag een oproep doen aan alle inwoners van Groot-Ammers die zich wellicht willen aansluiten bij een kletsgroepje of praatuurtje. Amber wil op deze manier de sociale contacten en het welbevinden van mensen versterken. Aanmelden kan via www.welzijngorinchem.nl/contact.