Gezellig hardlopen in Giessenburg onder deskundige begeleiding

GIESSENBURG • Vanaf woensdag 9 juni is het mogelijk om in Giessenburg wekelijks van 19.00 tot 20.00 uur gezellig te gaan hardlopen onder deskundige begeleiding.

Dat kan bij BeterDoen tijdens een 12 weken durend programma. Deelnemers zijn hierna in staat om 5 kilometer hard te lopen. De start is vanaf de Doetsekom in Giessenburg. Aanmelden kan via www.Beter-Doen.nl.