Lenske van Gilst uit Oud-Alblas doet voor het eerst mee aan de Dag van de Minibieb

• Lenske van Gilst bij haar minibieb aan het Oosteinde in Oud-Alblas. (Foto: Aangeleverd)

• Lenske van Gilst bij haar minibieb aan het Oosteinde in Oud-Alblas. (Foto: Aangeleverd)

OUD-ALBLAS • Lenske van Gilst aan het Oosteinde 30 in Oud-Alblas doet op zaterdag 5 juni voor het eerst mee aan de landelijke Dag van de Minibieb.

“Ik loop er al jaren mee rond en heb er pas voor Moederdag eentje gekregen”, vertelt Lenske. “Lezen is absoluut mijn favoriete hobby. Dan stap je in een boek en je komt in een heel andere wereld terecht, terwijl je gewoon lekker thuis op de bank zit.”

Die belevenis gunt Lenske graag aan anderen en daarom is ze begonnen met een minibieb. “Ik gun anderen dat ze ook mijn favoriete schrijvers ontdekken. Er is toch niets mooier dan dat je gewoon een boek kan halen of brengen en zo meer mensen aan het lezen krijgt?”

Lenske heeft haar minibieb ‘versierd’ met geverfde ruggen van boeken, zodat haar minibieb nog wat meer opvalt. “Hij staat aan de wegkant bij ons huis aan het Oosteinde 30. Iedereen kan er gemakkelijk bij. Hij is 24 uur per dag open. Als je ’s nachts niet kunt slapen en je hebt zin in een goed boek, kun je langskomen om er eentje op te halen!”

Komende zaterdag is de minibieb van Lenske voor het eerst echt open. Haar minibieb is aangemeld op de website www.minibieb.nl, maar is nog niet te vinden op de speciale website www.dagvandeminibieb.nl, waarop alle deelnemende minibiebs aan de Dag van de Minibieb vermeld staan.

Lenske: “Op die website staan de minibiebs die tijdens de Dag van de Minibieb extra activiteiten hebben, zoals bijvoorbeeld een voorleesmoment. Ik doe dat niet. Ik ga gewoon open met mijn minibieb en hoop dat veel mensen er gebruik van zullen maken.”