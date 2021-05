‘See you later’ nieuwste single Molenlands popduo Sunset Yellow

MOLENLANDEN • Het Molenlandse popduo Sunset Yellow brengt deze week de nieuwste single ‘See you later’ uit. Het nummer grijpt muzikaal terug naar de alternatieve rock van de jaren ’90 en is vanaf donderdag 3 juni te beluisteren op Spotify.

Sunset Yellow bestaat uit Gerjan de Vries uit Brandwijk en Jan de Gier uit Nieuwpoort. Het duo bracht sinds 2014 een negental komische videoclips uit bij hun eigen liedjes.

“Momenteel ligt de focus wat meer bij de muziek, daar is het uiteindelijk toch mee begonnen”, vertellen ze. “Dit keer is het een rocker geworden. Het opnemen van alle instrumenten en het mixen doen we zelf in onze studio in Goudriaan. Dat maakt het toch een beetje polderrock.”

Favoriete bands

‘See you later’ is geïnspireerd door bands uit de jaren ’90 zoals Supergrass, The Presidents of the USA, Foo Fighters en Weezer. “Stevig, melodieus en hier en daar met een knipoog.” Meer informatie: www.facebook.com/sunsetyellowproject