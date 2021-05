Museum De Koperen Knop gaat weer open

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Museum De Koperen Knop doet haar deuren op dinsdag 8 juni weer open. Dan kan er nog twee weken worden genoten van de tijdelijke expositie ‘Schatten uit het depot’.

Ook kan men een keuze komen maken uit de vele overtollige museumgoederen die tijdens de renovatie tevoorschijn kwamen en nu te koop zijn.

Het hele museum is tijdens de gesloten periode uitvoerig en grondig onder handen genomen. Geen voorwerp is op haar plaats blijven staan. Dankzij de enthousiaste inzet van een grote groep betrokken vrijwilligers kon het stucwerk van bijna alle muren worden opgeknapt, is heel veel gesausd en geschilderd en alles schoongemaakt. Ook is het nodige veranderd aan de inrichting. Hierdoor heeft het museum weer een stapje hoger gezet in de kwaliteitseis en uitstraling. Het begon al in 2020 met de herinrichting van het grote museumdepot, dat op dit moment nog in fase van afronding is. Duizenden voorwerpen zijn er door verschillende handen gegaan.

Ook is de ruimte waar de wisselexposities worden gehouden helemaal aangepast. Hier is een meer open ruimte ontstaan, met meer doorzicht en daardoor ook meer en betere expositiemogelijkheden. Door de oude stalramen weer in het zicht te brengen is ook de authentieke sfeer van de 350 jaar oude boerenhofstee hersteld.

Op dit moment is daar vanaf 8 t/m 19 juni 2021 een tijdelijke expositie te zien, die is samengesteld uit een aantal depotgoederen en uit een deel van de opvallende unieke schenkingen, die het museum de laatste maanden heeft mogen ontvangen.

In een afgescheiden deel van deze ruimte zijn verkooptafels gemaakt, waar iedereen kan kopen wat naar haar of zijn gading is. Die verkooptafels verhuizen na 19 november 2021 naar een van de bijgebouwen en komt er in de expositieruimte een heel bijzondere zomerexpositie, getiteld: ‘Techniek voor jongens en meisjes’.

Voor meer informatie: www.koperenknop.nl, koperenknop@koperenknop.nl of 0184-611366.