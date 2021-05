Vrouwen lopen voor Vrouwen tijdens lentewandeling

BOVEN-HARDINXVELD • Heerlijk wandelen en tegelijk omzien naar anderen. Dat is het uitgangspunt van Vrouwen lopen voor Vrouwen. Op 19 juni is er een mooie wandeling in en rond Boven-Hardinxveld.

Tijdens deze lentewandeling kunnen deelnemers genieten van de prachtige omgeving van Hardinxveld, Avelingen en Schelluinen. Tijdens de tocht word je heerlijk in de watten gelegd met een lekkere lunch. Kortom, een heerlijk dagje uit om gezellig samen te beleven, bijvoorbeeld met je vriendinnen, zussen, wandelmaatjes of buurvrouw. De afstand van de wandelroute is ongeveer 13 kilometer. De deelnemers wandelen langs de Merwede, door de weilanden en dwars door het natuurgebied Avelingen. De tocht wordt georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers uit Hardinxveld.

Met de tocht wordt geld ingezameld voor vrouwen in nood. Bij De Hoop worden vrouwen geholpen die kampen met een verslaving of psychische problemen. Terwille helpt vrouwen die verstrikt zijn geraakt in de prostitutie. De inzet van de wandelaars bij Vrouwen lopen voor Vrouwen maakt het mogelijk dat kwetsbare vrouwen een nieuwe start kunnen maken.

Aanmelden kan via: www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl/tocht/hardinxveld.