Ruim 20 zestigplussers doen mee aan SeniorFit bij De Dompelaar

• Boogschieten, balspel en oefeningen in het water; alle spieren kwamen aan bod tijdens SeniorFit60+ in zwembad de Dompelaar. (Foto: Corrie de Kluijver)

• Boogschieten, balspel en oefeningen in het water; alle spieren kwamen aan bod tijdens SeniorFit60+ in zwembad de Dompelaar. (Foto: Corrie de Kluijver)

GROOT-AMMERS • Ruim 20 zestigplussers hebben op donderdag 27 mei meegedaan aan de SeniorFit activiteit bij zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers.

Optisport De Dompelaar gaf een leuke les in het water en GIGA Molenlanden haalde alles uit de kast om op een gezellige manier de kou te laten vergeten en iedereen aan het bewegen te krijgen. De volgende SeniorFit is op 17 juni. Opgeven kan bij Hennie Kortleve via Kortleve005@hetnet.nl of 0184-661684. Start vanaf 10.00 uur met een kopje koffie. De activiteit wordt gratis aangeboden door de Vrienden Van de Dompelaar. Je hoeft niet zwemvaardig te zijn.