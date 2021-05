Omwonenden woningbouwplannen zuidzijde Oud-Alblas: ‘Gemeente slaat stap over’

OUD-ALBLAS • De omwonenden van de mogelijke woningbouwlocatie aan de zuidzijde van Oud-Alblas voelen zich overvallen door een recente brief van de gemeente Molenlanden, waarin staat dat de gemeente overleg voert met de provincie om woningen te gaan bouwen in het gebied onder de Beemdweg-west.

De omwonenden hebben hierover een boze brief geschreven naar de gemeente. Ze vinden dat de gemeente een belangrijke stap overslaat; en dat is overleg voeren met het kernteam dat is opgericht om de informatie tussen inwoners en de gemeente goed te organiseren.

Al geruime tijd was er geen nieuws meer gekomen via de kerngroep. De omwonenden aan de zuidwestzijde van het dorp gingen ervan uit dat dit kwam door de coronacrisis. Zo was het hen uitgelegd in een e-mail van 11 juni 2020.

Omdat de coronacrisis nog niet voorbij is, hadden ze nu nog geen nieuws verwacht, en zeker niet in een algemeen schrijven aan alle omwonenden van het gebied waar de woningen zouden kunnen komen.

Daarnaast zijn de omwonenden van mening dat er gewoon geen nieuwe woningen moeten komen in het gebied dat tot het Groene Hart behoort. Ze verwijzen ook naar het bestemmingsplan, dat in 2015 werd vastgesteld.

De omwonenden schrijven in hun brief dat ze in 2015 op basis van dát jonge en net vastgestelde bestemmingsplan een huis gekocht aan de rand van het Groene Hart, dus met de wetenschap dat er niet gebouwd zou worden. Ook de projectontwikkelaar heeft op basis van die informatie de (hoge) prijs vastgesteld.

“De bouw van huizen midden in het Groene Hart, achter onze huizen, betekent voor ons dus een prijsimplosie, terwijl het bestemmingsplan de bouw van huizen rondom de Beemd niet toestaat. Het toch aanpassen van het bestemmingsplan resulteert in een grote planschade. Kosten die de gemeente (lees: belastingbetaler) zou moeten betalen”, aldus de omwonenden in hun brief aan de gemeente Molenlanden.

Ze sluiten hun brief af met de dringende oproep aan de gemeente en de provincie om het Groene Hart groen te houden.