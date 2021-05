Geld lenen? Houd rekening met deze zaken!

We komen allemaal wel eens op het punt dat we snel geld nodig hebben. Misschien wil je een huis kopen, een verbouwing financieren, een dure studie financieren of simpelweg een andere schuld snel af te betalen. Een lening aanvragen om deze wensen te kunnen waarmaken kan bij verschillende kredietverstrekkers. Dat is fijn, maar tegelijkertijd moet je je wel bewust zijn van waar je aan begint.

We zetten een aantal zaken op een rijtje waar je rekening mee moet houden wanneer je geld wilt lenen.

Bureau Kredietregistratie

Als je denkt dat jouw lening een geheimpje tussen jou en je kredietverstrekker blijft, dan heb je het helaas mis. Als jij bij een ‘officiële’ kredietverstrekker een lening afsluit, wordt dit namelijk geregistreerd bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) in Tiel. Andere kredietverstrekkers kunnen deze registratie inzien wanneer jij komt aankloppen voor een lening. Op basis van deze gegevens kunnen zij besluiten je minder geld te lenen of zelfs helemaal niets te lenen. Ze weten dan immers dat je al een lopende afbetaling hebt, waardoor je minder ruimte overhebt om af te dragen voor een nieuwe lening. Houd er rekening mee dat ook een auto die je op afbetaling koopt en een telefoonabonnement met toestel van boven de 250 euro bij het BKR geregistreerd komen te staan. Ben je een wanbetaler, dan kunnen kredietverstrekkers dat ook zien.

Geld lenen kost geld

Het begint inmiddels een oud adagium te worden, maar geld lenen kost geld. Je betaalt een percentage rente dat overigens per aanbieder van leningen kan verschillen. De manier waarop die rente toegepast wordt, zorgt ervoor dat je veel meer betaalt dan je wellicht denkt. Dit heeft te maken met de looptijd van de lening. We gebruiken een hypotheek als rekenvoorbeeld: stel, je sluit een hypotheek af voor 200.000 euro met een rente van 4 procent en een looptijd van 30 jaar. 4 procent van 200.000 euro is 8.000 euro. Maar na 30 jaar heb je geen 208.000 euro betaald, maar 344.000 euro (waarvan de overheid via de hypotheekrenteaftrek wel een deel meebetaalt). De waarschuwing dat geld lenen geld kost is er dus een om serieus te nemen.





Hogere maandlasten

Aansluitend bij bovenstaande zaken, is het belangrijk om je te realiseren dat je met een lening ook ‘ja’ zegt tegen een vast afbetalingsregime dat je met de kredietverstrekker afspreekt. Dat betekent dat je maandelijks hogere lasten gaat krijgen. Je moet immers boven op je huur of hypotheek, je verzekeringen en je kosten voor gas, water en elektra óók nog de lening gaan afbetalen. Afhankelijk van de looptijd kan dit voor een relatief lange periode het geval zijn. Dat moet je ook allemaal wel kunnen opbrengen. Denk hier niet te licht over.

Ben je je bewust van al deze zaken en ben je ervan overtuigd dat je de plichten en consequenties die bij een lening komen kunt dragen? Zoek dan vooral de goedkoopste en gunstigste lening voor jou!