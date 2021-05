Toch weer Hans den Ouden muziekfeest voor KWF in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • Met een ‘mini-muziekmarathon’ in Oud-Alblas gaat Hans den Ouden toch weer geld ophalen voor KWF Kankerbestrijding.

In 2019 kwam er officieel een einde aan de welbekende Hans den Ouden Muziekmarathons, waarmee de inwoner van Oud-Alblas honderdduizenden euro’s ophaalde voor KWF Kankerbestrijding.

Maar op vrijdag 10 en zaterdag 11 december zet hij samen met mede-organisatoren Corine de Graaf en Erik van Stenis weer twee feestavonden met muziek van Nederlandse bodem op de agenda.

Kriebelen

“Tja, het blijft natuurlijk kriebelen”, lacht hij. “Ik hoop dit jaar 70 te worden. Corine sprak me een tijdje geleden en die zei: ‘Zou het dan niet leuk zijn om er een feestje omheen te bouwen? Daar voelde ik gelijk voor.”

Er is ook een minder vrolijke aanleiding. Hans den Ouden kreeg afgelopen jaar te horen dat hij lymfeklierkanker heeft. “Goddank is de behandeling aangeslagen en gaat het nu heel goed met me; ik merk er eigenlijk niets van.”

Dankbaarheid

“Maar ik vind het wel ontzettend bijzonder dat ik nu zelf aan den lijve ervaar hoe belangrijk het is om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding, om onderzoek naar deze behandelingen mogelijk te maken. Daarom staat deze mini-muziekmarathon ook in het teken van dankbaarheid voor het leven.”

Vrijdag komen dj Robert Pouwels, Ancora en Jannes; zaterdag staan dezelfde dj en de acts Lytse Hille, John de Bever en Marco de Hollander op de planken. “We zijn daarnaast aan het kijken of we overdag ook nog iets organiseren, zoals een stamppottenmaaltijd. Maar dat is nog niet zeker.”

Duizend kaarten

Het muziekfeest is in een hal van Tuytel Verhuur aan de Heiweg. Er zijn duizend kaarten beschikbaar. “Onder voorbehoud van corona, natuurlijk. Maar we merken nu al dat mensen heel veel behoefte hebben aan een feestje, de kaartverkoop gaat al hard.” Kaarten zijn verkrijgbaar via oudalblasinactievoorkwf@gmail.com.