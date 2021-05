Drechtsteden kiezen voornamelijk voor zonnepanelen als bijdrage aan duurzame energie

DRECHTSTEDEN • De regio Drechtsteden wil met name via zonne-energie een bijdrage leveren aan de energietransitie. Dat blijkt uit de Regionale Energiestrategie (RES) Drechtsteden 1.0, die op woensdag 26 mei gepubliceerd werd. De bijdrage van windenergie wordt minder groot dan eerst de bedoeling was.

In de RES 1.0 beschrijft elke energieregio de eigen keuzes en afwegingen in relatie tot de energietransitie. De Drechtsteden willen een bijdrage van 0,37 terawattuur (TWh) leveren aan de landelijke opgave om in 2030 tenminste 35 TWh duurzame elektriciteit op land op te wekken en 12.000-25.000 woningequivalenten (WEQ) van de landelijke opgave van 1.5 miljoen WEQ aardgasvrij maken. Dit bod is volgens de Drechtsteden realistisch én betekent dat de regio een eerlijk deel van de landelijke opgave op zich neemt.

Grote weerstand

In tegenstelling tot het eerste plan wordt die energie vooral opgewekt door de zon en niet zozeer met wind. De enige locaties in het gebied die nu nog onderzocht wordt op het gebruik van windenergie, zijn de Avelingen tussen Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem en langs de A16 ter hoogte van Dordrecht. Eerder werd ook het gebied langs de A15 en dan met name tussen Sliedrecht en Wijngaarden ingetekend met windturbines, maar de weerstand daartegen was groot.

De Drechtsteden kiezen er daarom nu voor om in de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam zo veel mogelijk elektriciteit op te wekken door zon op daken. Met zon op daken alleen wordt de doelstelling echter niet bereikt.

Restruimten

Daarom wordt de opwekking van zonne-energie in restruimten (onder andere spoor- en wegbermen, op (voormalige) stortplaatsen en braakliggende terreinen) onder strikte voorwaarden en criteria toegestaan. Zonnepanelen in restruimten tasten het landschap niet al teveel aan.

Ook hebben gesprekken met de samenleving en landschappelijke en technische onderzoeken geleid tot vier uitwerkingsgebieden waar de betreffende gemeenten grootschalige duurzame opwekking van elektriciteit door zon en wind onder strikte randvoorwaarden en criteria willen toestaan. Dat zin de Kijfhoek in Dordrecht, de westzijde van de A16, langs de Betuwelijn en langs de A15.

“In het proces naar de RES 1.0 hebben we door middel van een uitgebreid participatietraject onderzocht hoe we tot een realistisch en gedragen bod kunnen komen. Een bod dat niet alleen aansluit bij de mogelijkheden van onze regio, maar ook bij de wensen en ideeën van onze inwoners. Ons doel was steeds om wederzijds begrip te creëren voor elkaars standpunten en ideeën voor de te nemen stappen in de komende periode,” aldus Jacqueline van Dongen, regionaal portefeuillehouder energietransitie Drechtsteden.

Gemeenteraden aan zet

Het regionale proces waarin de RES 1.0 is opgesteld is bijna afgerond. Als laatste zijn nu de zeven gemeenteraden, Algemeen Besturen van de twee Waterschappen en de Provinciale Staten aan zet. De RES 1.0 is aangeboden ter besluitvorming. Het is de verwachting dat voor het zomerreces 2021 een besluit is genomen door de tien overheidsorganen.

De plannen uit de RES 1.0 kunnen pas worden uitgevoerd nadat deze zijn vastgelegd in het gemeentelijke en provinciale beleid en de regels voor de leefomgeving. De volledige RES 1.0 is terug te vinden op: www.drechtstedenenergie.nl/res.