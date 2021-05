D66 Vijfheerenlanden kraakt ‘richtingloze’ economische visie

VIJFHEERENLANDEN • Fractievoorzitter Klaas de Zwaan van D66 in Vijfheerenlanden toonde zich woensdagavond teleurgesteld over de nieuwe economische (concept-)visie van de gemeente. “Het document mist een heel duidelijke stip op de horizon en ook een heldere rode draad. Het is nu een richtingloos document, mede door de rommelige structuur en de holle frasen. Ook taalkundig wekt het de indruk dat het in de haast is geschreven.”

Wat is nu precies de economische kracht van de gemeente Vijfheerenlanden?, vroeg De Zwaan zich af. “Waar liggen de kansen?, waar liggen de mogelijkheden?, waar willen we naar toe? Daar zou de visie over moeten gaan. Deze concept-visie geeft daar eigenlijk heel weinig inzicht in. Het is vooral een samenvatting van de huidige stand van zaken, aangevuld met algemeenheden die niet vanzelfsprekend op Vijfheerenlanden van toepassing zijn. Dat resulteert in niet-ambitieuze en heel algemene aanbevelingen, als ‘kan helpen’ en ‘blijf volgen’. De aanbevelingen liggen heel vaak op ‘meer praten’, ‘meer platforms’, ‘meer structuren’, ‘meer overleg’, ‘meer denktanks’. Maar weinig actie en weinig creativiteit.”

Snel internet

De Zwaan vindt het bijvoorbeeld raar dat er in het visiedocument niet meer aandacht wordt gegeven aan het glasvezelnet. “Snel internet is een cruciale voorwaarde voor bedrijvigheid in de nieuwe economie. En waarom gaat de visie volstrekt voorbij aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen? Ook innovatie wordt zijdelings besproken, terwijl dat wat ons betreft een belangrijk thema zou moeten zijn. Spreek je als gemeente uit voor de komst van schone bedrijven. Deze visie wekt vooral de indruk gestoeld te zijn op de kenmerken van de oude economie.”

In de papieren krant van volgende week een uitgebreid verslag van het debat over de economische visie.