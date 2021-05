Mooie cheque van ijskar Hervormde Gemeente Nieuwpoort voor Voedselbank

NIEUWPOORT • Dominee Christiaan Baan van de Hervormde Gemeente Nieuwpoort heeft op donderdag 27 mei een cheque van 1000 euro overhandigd aan de Voedselbank.

Het geld was bij elkaar gespaard met de verkoop ijs op Koningsdag en enkele zaterdagen daarna.

“Met name met het mooie weer op Koningsdag, maar ook zelfs met het slechte weer op de zaterdagen was er een mooie opbrengst van de ijsverkoop”, vertelt dominee Baan. “Dankzij de medewerking van ijsboerderij Middelbroeck en gulle ijskopers die af en toe wat extra gaven of gewoon veel ijs kwamen eten, hebben we dit mooie bedrag gekregen.”

De Voedselbank was erg blij met de gift, met name omdat supermarktacties nu vanwege de coronacrisis even niet mogelijk zijn. Christiaan: “Het was erg mooi om te zien wat voor mooi werk alle vrijwilligers van de Voedselbank doen. Een hele professionele organisatie.”

“Zelf kijken we als kerk in Nieuwpoort terug op een mooie actie, die wellicht voor herhaling vatbaar is. In elk geval zijn we dankbaar voor de opbrengst, de ontmoetingen en de mogelijkheden die we nu hadden.”