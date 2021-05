Sportcarroussel in Meerkerk voor kinderen

MEERKERK • Op woensdag 9 juni organiseert Zederik in Beweging samen met de sportverenigingen uit Meerkerk een super gave sportcarrousel. Alle kinderen uit groep 2 tot en met 4 zijn welkom om mee te doen en een sport uit te proberen.

Op het programma staan breakdance, gym, volleybal, voetbal, schaken en tennis. Aanmelden is verplicht via www.zederikinbeweging.nl/meerkerk. De activiteit start om 15:00 uur en is om 17:00 uur weer afgelopen. Deelname is gratis. Vragen of meer informatie, neem contact op met Joyce Gelderblom via joyce@negen.nl of 06-83116249.

In verband met de huidige coronamaatregelen is het helaas voor ouders/verzorgers niet toegestaan om bij de activiteit aanwezig te zijn.