Activiteiten Dorpskamer in Noordeloos gaan weer van start

NOORDELOOS • De Dorpskamer in het Noorderhuis in Noordeloos gaat in juni weer open. In verband met de huidige regels worden er in die maand alleen nog buitenactiviteiten organiseren. Er wordt een gezellig terras gemaakt bij het Noorderhuis, indien nodig overdekt.

Op de woensdagen 9, 23 en 30 juni kan iedereen terecht voor de koffie of thee vanaf 10.00 uur.

In samenwerking met GIGA worden er activiteiten georganiseerd, deelname is altijd vrijblijvend. Denk wel aan het mondkapje, dat moet binnen bij toiletgebruik nog wel gedragen worden.

Op 9 juni organiseert GIGA Molenlanden samen met de Dorpskamer een beweegactiviteit op het terras. Er zal onder het genot van een bakje koffie aandacht worden besteed aan het belang van bewegen. Iedereen kan meedoen. Met elkaar wordt er een gezellige ochtend van gemaakt. De ochtend duurt van 10.00 tot 12.00 uur.

Op 23 juni organiseert GIGA Molenlanden samen met de Dorpskamer en een fietsdocent een bijeenkomst ‘Veilig en fit blijven trappen’ op het parkeerterrein van het Noorderhuis. Tijdens deze ochtend maken deelnemers kennis met verschillende fietsen en gaat men aan de slag met zowel theorie als praktijk, zoals een fietsparcours, remproef en tips bij het veilig op en afstappen.

Neem de fiets mee, maar ook zonder fiets is iedereen welkom voor de koffie op het terras. De ochtend duurt van 10.00 tot 12.00 uur. Deelname aan de activiteiten is gratis, alleen voor de koffie en thee wordt een bijdrage gevraagd.

Op 30 juni wordt er vanuit de Dorpskamer een mooie wandeling georganiseerd, er is keuze tussen 5 of 10 kilometer. De tocht is zonder begeleiding, deelnemers krijgen de routebeschrijving en ook onderweg staat de route aangegeven. Er kan gestart worden tussen 10.00 uur en 10.30 uur. Bij het Noorderhuis is een gezellig terras waar men terecht kan voor een kopje koffie of thee. Ook als iemand niet gaat wandelen, is men welkom.

De deelname aan de wandeling is gratis en opgeven is niet nodig, alleen voor de koffie en thee wordt een bijdrage gevraagd. Voor info over de wandeling: 06-22422050 (Nelie Slob).