Waterschappen openen online belevingscentrum over de Sint-Elisabethsvloed

REGIO • Waterschappen in de regio hebben op dinsdag 25 mei een online belevingscentrum over de Sint-Elisabethsvloed geopend. In het belevingscentrum ontdekken bezoekers het verhaal over de Sint Elisabethsvloed, die dit jaar 600 jaar geleden plaatsvond.

Het centrum is bedoeld voor bewoners uit de regio en andere geïnteresseerden. Via deze link kan iedereen het belevingscentrum online bezoeken.

Deltacommissaris Peter Glas is enthousiast over het belevingscentrum: “De Sint-Elisabethvloed herinnert ons eraan hoe kwetsbaar we zijn in onze laaggelegen delta en hoe rampzalig de gevolgen kunnen zijn als de dijken breken. De ramp legde de basis voor de manier waarop ons huidige watersysteem met waterschappen als dijkbewakers hebben ingericht. In het belevingscentrum voel je de kracht van het water en zie je hoe we al eeuwenlang de strijd tegen het water voeren. Maar we leren ook weer hoe we kunnen leven mét het water. Het centrum maakt de bezoekers op een indringende manier bewust van het belang hiervan, nu en in de toekomst.”

De kracht van het water

600 jaar geleden, op 19 november 1421, vond de Sint-Elisabethsvloed plaats in de graafschappen Zeeland en Holland. Een hoge stormvloed brak door de verzwakte dijken en daardoor stroomde het zoute zeewater het binnenland in. De vloed had grote gevolgen voor de regio. Tot de dag van vandaag zijn de sporen hiervan nog zichtbaar. In het belevingscentrum vertellen de waterschappen het verhaal over die vloed. Water heeft een enorme kracht. Het kan vriend en vijand zijn. Hoe gaan we hier mee om? Hoe vormen we een toekomstbestendige relatie met het water? En welke rol spelen de waterschappen hierin? Het interactieve belevingscentrum neemt de bezoeker via verschillende ruimtes mee, op zoek naar antwoord op deze vragen.

Verleden, heden en toekomst

Het belevingscentrum is het hele jaar online te bezoeken en biedt voor elk wat wils. Zo kunnen bezoekers in de ruimte ‘Verleden’ de vloed beleven met een radio-uitzending van destijds, de unieke historische kaart bekijken en het verhaal over het wiegje van Beatrijs lezen. In de ruimte ‘Heden’ kunnen bezoekers onder andere waterwandelingen downloaden, meedoen aan geocaching en informatie lezen over waterveiligheid vandaag de dag.

In de ruimte ‘Toekomst’ leren bezoekers hoe de waterschappen ons in de toekomst beschermen tegen het water en welke innovatieve oplossingen daarbij gebruikt worden. Het belevingscentrum wordt regelmatig geüpdatet. In het centrum kunnen bezoekers hun e-mailadres achterlaten, zodat zij een seintje krijgen bij updates. Het belevingscentrum zal ook op de overkoepelende website www.600jaarelisabethsvloed.nl getoond worden.

Samenwerking

Het belevingscentrum is mogelijk gemaakt door waterschap Hollandse Delta in samenwerking met waterschap Brabantse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland, waterschap Rivierenland, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Rijkswaterstaat.