‘Hunted Molenlanden’ voor jongeren tussen 10 tot 17 jaar

MOLENLANDEN • Jongeren van tien tot zeventien jaar kunnen op vrijdag 18 juni meedoen aan ‘Hunted Molenlanden’.

In de outdoor game gaat een groep bankovervallers, die uit de gevangenis is ontsnapt, een poging doen om alle kluizen in het dorp te kraken. Maar, fanatieke hunters hebben de jacht op deze criminelen ingezet. Het is een superspannend kat-en-muis spel.

Jongeren in de leeftijd van 10 tot 17 jaar zijn van harte welkom om deel te nemen op vrijdag 18 juni van 16.00 tot 17.30 uur. Het spel wordt in 17 kernen gespeeld. Aanmelden kan tot woensdag 16 juni via www.molenlanden.nl/hunted.

Criminelen en jagers

In het spel kruipen deelnemers zowel in de rol van de crimineel als van de jager. Halverwege het spel worden de rollen namelijk omgedraaid. “Jongeren spelen het spel buiten in teams van 2 tot 4 personen”, vertelt Anouk Groenen van gemeente Molenlanden. “Elk team download de app waarop je een plattegrond ziet van het dorp of de stad. Met daarop de kluizen en personages. Als criminelen moet je zoveel mogelijk kluizen zien te kraken en daarmee zoveel mogelijk geld verdienen. Maar tegelijkertijd wel uit handen zien te blijven van de hunters. Als hunter is het de taak om de criminelen zo snel mogelijk op te sporen en ze in de kraag te vatten. Geheel coronaproof want je vangt de criminelen op afstand.”

Dichtbij

Het spel wordt gespeeld in verschillende kernen. Anouk: “Omdat we de activiteit voor jongeren zo dichtbij mogelijk willen organiseren, vindt het spel plaats in 17 kernen. Jongeren mogen zich opgeven voor de kern van hun voorkeur.”

De gemeente Molenlanden organiseert de activiteit in samenwerking met GIGA, Jong Molenlanden en Doe Nederland en wil hiermee extra investeren in jongeren. “Juist in deze tijd is het belangrijk om aandacht te hebben voor jongeren”, zegt wethouder Lizanne Lanser. “En de kans op eenzaamheid, somberheid en angst te minimaliseren door ze met elkaar in contact te brengen. En ontmoeting te stimuleren. Dit spel draagt daar positief aan bij.”

Meer informatie staat op www.molenlanden.nl/hunted. Aanmelden kan tot woensdag 16 juni via de website.