Topzwemster Inge de Bruijn verzorgt Meet and Greet in De Doetsekom

GIESSENBURG • Topzwemster Inge de Bruijn verzorgt op zaterdag 5 juni een Meet and Greet in zwembad De Doetsekom in Giessenburg.

Ze komt langs om de aanwezige jeugd te enthousiasmeren om vooral lekker te blijven zwemmen. Uiteraard mogen bezoekers ook op de foto met Inge en een handtekening scoren. Inge is trots op haar Ingedebruijn Zwembad in Barendrecht, maar is ook dolenthousiast over de Doetsekom. Haar favoriete startblok is uiteraard nummer 4 (zie foto), want ze heeft vier keer Olympisch Goud gehaald in haar imposante topsport carrière..

De Meet and Greet op zaterdag 5 juni duurt van 13.00 tot 15.00 uur. Entreetickets kunnen alleen online gekocht worden voor de Doetsekom.