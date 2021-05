Bij Kontakt Mediapartners is er nog volop geloof in lokale content: overname van elf huis-aan-huiskranten

GOUDRIAAN • Uitgeverij Kontakt Mediapartners wordt twee keer zo groot door de overname van elf huis-aan-huiskranten van DPG Media.

In een tijd van corona en dalende advertentie-inkomsten op z’n zachtst gezegd een opmerkelijke stap. Al is enige nuance op z’n plaats. Zoals: edities gaan verder ontdubbeld worden en dat zorgt ervoor dat er overal straks nog één lokale, sterke uitgever is met een focus op lokale communicatie.

Een visie die wordt gedeeld door Simon Gijsbers, sinds begin dit jaar commercieel manager bij Kontakt Mediaparters (KMP), de uitgever van onder meer nieuwsblad Het Kontakt: “Het is een uitdaging, dat zeker, maar het is ook mooi dat onze uitgever juist in deze bijzondere tijd deze stap durft te zetten. Print is dood, hoor ik al tien jaar. Maar dat is absoluut niet het geval. Zeker lokaal geloven we bij KMP nog in de kracht van print. Wel zullen we ons multimediaal nog verder moeten ontwikkelen, zowel voor onze adverteerders als voor onze lezers.”

Enorm bereik

Uitgever/algemeen directeur Floor de Groot is dezelfde mening toegedaan. “Met onze Kontakt-titels zijn we vanouds sterk in lokaal en regionaal nieuws. Inhoud en vorm moeten aansprekend zijn. Als we die elementen weten te borgen, is er in de lokale samenleving zeker nog plaats voor print. Maar we moeten ook nóg serieuzer met digitaal aan de slag.”

Met andere woorden: met de juiste focus én vernieuwingsdrang is de rol van de huis-aan-huiskranten nog lang niet uitgespeeld. Floor de Groot: “Het bereik van huis-aan-huistitels is enorm, evenals de gemiddelde leesduur en de waardering. In combinatie met een online-vernieuwingsslag zit er nog altijd muziek in onze sector.”

Emotionele binding

“De plaatsen die beschikbaar kwamen, liggen dicht tegen ons huidige verschijningsgebied aan”, was één van de zakelijke afwegingen van de Goudriaanse uitgever. Eigenlijk een kans die maar één keer voorbijkomt.

“Maar er was nog een andere aantrekkingskracht. Het is het gebied waar mijn voorgeslacht vandaan komt. Ik heb er een emotionele binding mee en goede herinneringen aan. Ook daar willen we onze lezers gaan bedienen met heldere informatie. Als we daarin slagen, leggen we meteen ook een goede commerciële basis.”

Met zijn komst naar Kontakt Mediapartners valt Simon Gijsbers dus met zijn neus in de boter. “Een supergave stap en een dito opdracht om Het Kontakt futureproof te maken. Zowel intern als extern is er positief op de overnames gereageerd.”

Juiste model

Of het gratis blijven aanbieden van lokaal nieuws toekomstbestendig is, is een vraag die Floor de Groot -net als zijn collega-uitgevers in het land- bezighoudt. “Er zou vanuit de lezers eigenlijk een waarderingsvergoeding moeten komen voor de journalistieke inhoud, zodat de nieuwsvoorziening in stand kan blijven. We zoeken hiervoor naar de juiste methode.”

“Achter de schermen zijn we daar inderdaad volop mee bezig”, vult Gijsbers aan. “Maar het juiste model hiervoor vinden, is nog niet zo eenvoudig. Ook op dit vlak hopen we in de loop van het jaar stappen te zetten.”

Grote operatie

Hoe dan ook is er, zeker de eerstkomende maanden, bij Kontakt Mediapartners veel werk aan de winkel. “Het wordt een grote operatie om op tijd klaar te zijn”, realiseert Floor de Groot zich. “Het raamwerk moet op 1 augustus staan, maar we zullen niet direct alle details op orde hebben. Na 1 augustus gaan we de nieuw verworven titels stap voor stap verbeteren en sterker maken.”

Vacatures

Het is overigens nog niet helemaal zeker of alle elf titels zullen worden voortgezet. Op korte termijn worden hierover beslissingen genomen. Ook zijn kleine aanpassingen in de huidige verschijningsgebieden van Het Kontakt niet uitgesloten. “Het is nu het moment om ook daar goed naar te kijken en om maatwerk te leveren”, aldus Simon Gijsbers.

Door de overname ontstaan bij Kontakt Mediapartners vacatures binnen de disciplines verkoop, redactie en studio. De meeste vacatures zijn reeds te vinden op: kontaktmediapartners.nl/vacatures/. Die van de redactie volgen binnenkort.

De elf titels die per 1 augustus 2021 door Kontakt Madiapartners van DPG Media worden overgenomen zijn: IJssel en Lekstreek editie Capelle, Goudse Post, Zenderstreeknieuws IJsselstein/Lopik, Zenderstreeknieuws Montfoort/Oudewater, De Molenkruier (Nieuwegein), Woerdense Courant, Zakengids Tiel, Culemborgse Courant, Weekblad West Betuwe, De Toren (Zaltbommel) en Carillon (Maasdriel).