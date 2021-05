Poorten Vakantiepark Molenwaard gaan vrijdag voor eerste keer open

OTTOLAND • Na maandenlang hard werken is het vrijdag zover: de poorten van Vakantiepark Molenwaard gaan officieel voor de eerste keer open.

De Alblasserwaard heeft er dan op De Put in Ottoland een recreatievoorziening bij, waar honderden gasten kunnen verblijven. En de belangstelling? Die is groot.

Vooral de Fien & Teun-boerderijtjes zijn zeer in trek, vertelt eigenaar Michael van Hoorne. “Die zijn heel erg in trek. Niet zo vreemd, want Fien & Teun vormen het hart van de aantrekkingskracht van het park. Daar komt onze fanbase op af. Maar ook over de volle breedte gaat het goed met de boekingen. We zitten nu al boven de prognose die we gesteld hadden.”

Uitstel

Maandenlang werd er met man en macht toegewerkt naar de datum van 28 mei toe. Uitstel was geen optie; deze dag zouden de eerste gasten het terrein oprijden. “Alles is vrijdag klaar. Het is vrijwel vlekkeloos verlopen."

"Natuurlijk zijn er wel kleine tegenslagen geweest, maar geen grote problemen waardoor we het niet konden redden. Het was zo gaaf om te zien hoe iedereen de handen uit de mouwen stak. Medewerkers die normaal het entertainment en nu voor de eerste keer grasmatten aan het leggen waren, het gebeurde gewoon.”

Vliegwiel

Michael van Hoorne is ervan overtuigd dat Vakantiepark Molenwaard een vliegwiel zal zijn voor de toeristisch-recreatieve sector in de Alblasserwaard. “Er zullen hier duizenden mensen vanuit het hele land naar toe komen, die geld uit kunnen en willen geven. Daar kunnen andere ondernemers van profiteren."

"En het is meteen ook een visitekaartje voor onze streek. We hebben bijvoorbeeld al twee keer in het blad De Kampioen van de ANWB gestaan. Zo promoten we naast ons park meteen ook de Alblasserwaard.”

Het volledige interview met Michael van Hoorne staat deze week in Het Kontakt.