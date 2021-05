CDA ergert zich aan beeldvorming over terrasopeningstijden Molenlanden op zondag

• Het terras van eetcafé De Dam in Nieuwpoort.

MOLENLANDEN • Het CDA bestrijdt dat het amendement van CDA/SGP/ChristenUnie in het najaar van 2019 heeft geleid tot een aanscherping van de terrasopenstelling op zondagmorgen in Molenlanden. ‘Maar door de grote aandacht op (sociale) media leek dit wel zo’, stelt CDA Molenlanden in een verklaring op haar website.

CDA, SGP en ChristenUnie dienden in 2019 een amendement in op de Algemene Plaatselijke Verordening. Kern van dit amendement: terrassen op zondag niet vanaf 10:00 uur open maar vanaf 12:00 uur en een vervroegde sluitingstijd van 00:00 uur naar 23:00 uur.

In de raadsvergadering van 1 juni komt de coalitie van DoeMee!, CDA en VVD met een amendement dat het mogelijk maakt de terrassen wél op zondagochtend te openen. Een koerswijziging die in de laatste commissievergadering vragen opriep en die het CDA op 1 juni nader zal toelichten. Maar inmiddels is dus een verklaring op de website verschenen.

Gepast moment

Het blijkt dat al in 2019 CDA-leden zich hebben geërgerd aan de ontstane ‘beeldvorming’ en dat de christen-democraten toen al hebben afgesproken er ‘op een gepast moment’ op terug te komen. Dat gepaste moment is dus nu aangebroken.

Geen handhaving

‘Regels waarbij op voorhand wordt gezegd dat zij niet gehandhaafd worden hebben geen toegevoegde waarde en zijn de overheid onwaardig’, vindt het CDA. Het CDA kiest ervoor ‘een gastvrije, open gemeente te zijn’. En over de zondag: ‘Als CDA zijn we zuinig op de zondag, een kwaliteitsdag, die ruimte moet bieden aan onze inwoners om op de door hen gewenste wijze in te vullen. Daar hoort winkels op zondag gesloten houden wat het CDA betreft bij’.

Vraag

Als het amendement op 1 juni wordt aangenomen ‘verandert er in de realiteit wederom niets’, meent het CDA. Blijft over de vraag waarom dan het amendement van 2019, nota bene samen met de oppositiepartijen SGP en ChristenUnie, is ingediend. Een vraag die in het debat van volgende week dinsdagavond ongetwijfeld aan de orde zal komen. ‘We zullen het standpunt van het CDA daar met vertrouwen naar voren brengen’, sluit het CDA haar verklaring af.