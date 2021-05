Gemeente Vijfheerenlanden kiest voor grotere speelplekken

VIJFHEERENLANDEN • Het college van de gemeente Vijfheerenlanden kiest in het nieuwe beleidsplan spelen voor grotere en uitdagende plekken waar veel kinderen en bewoners samenkomen.

“Op deze centrale plekken kiezen we voor echt goede kwaliteit.”

Op de overige plekken is ruimte voor aantrekkelijke speelruimte zonder formele speelvoorzieningen, maar wel met veel speelwaarde. “Door deze keuze te maken, zijn we in staat onze speelvoorzieningen goed te onderhouden en houden we grip op de kosten die hiermee gemoeid zijn.”

Bewoners zijn uitgebreid betrokken bij het nieuwe beleid via een online enquête. Meer dan duizend deelnemers hebben bij elkaar meer dan 1600 kaartreacties gegeven. “Deze input is de basis voor het plan geweest. Helaas was er door de coronacrisis geen mogelijkheid om rondgangen te doen met kinderen van basisscholen.”

Samenspraak

Grote aanpassingen van de speelruimte in de buurt vinden plaats in samenspraak met de buurt: de kinderen, jeugd, jongeren en volwassenen. En natuurlijk de verenigingen, zoals sportverenigingen.

“Goede instrumenten om iedereen te betrekken zorgen ervoor dat jong tot oud aan bod komt en het proces ook goed verloopt. Er worden heldere afspraken gemaakt. “Inspraak en participatie komt hierdoor krachtig tot stand in de uitvoering van het beheer- en uitvoeringsplan.”

Het onderwerp wordt donderdagavond 27 mei besproken in de commissie Welzijn, onderwijs en sport.