Wellicht Niemans-onderzoek door rekenkamer Vijfheerenlanden

LEERDAM • Het ziet er nu toch echt naar uit dat er een professioneel onderzoek komt naar het dossier Niemans. In de commissie Welzijn, Onderwijs en Sport wordt donderdagavond een initiatiefvoorstel van VHL Lokaal en CDA besproken om het onderzoek te laten uitvoeren door de rekenkamer Vijfheerenlanden.

De rekenkamer heeft reeds aangegeven positief te staan tegenover zo’n verzoek van de gemeenteraad, maar stelt wel als voorwaarde dat het verzoek unaniem moet zijn. Ook moeten er voldoende middelen beschikbaar zijn om het onderzoek te kunnen uitvoeren.

De rekenkamer verwacht -gezien de grootte van het onderzoek- dat het budget voor 2021 niet toereikend zal zijn. Naar verwachting zal de rekenkamer voor dit onderzoek zich laten bijstaan door derden, dat wil zeggen dat het onderzoek (deels) door een extern bureau zal worden uitgevoerd.

Definitieve afsluiting

De rekenkamer is bereid om met een werkgroep van de raad in gesprek te gaan over de doelen van het onderzoek. Met het onderzoek moet het dossier definitief worden afgesloten. Dat is belangrijk volgens VHL Lokaal en CDA.

“Het is niet goed voor gemeente Vijfheerenlanden dat bij elke financiële tegenvaller, begroting of wijziging van plannen twijfel kan ontstaan over de afwikkeling van de zaak Niemans. Al dan niet gevoed door teleurgestelde inwoners, betrokkenen uit het verleden etc. Inwoners verdienen een rapport dat duidelijkheid geeft en zorgt voor een schone lei voor de nieuwe raad die aantreedt in 2022.”

Ook zal de rol en het belang van de zaak Niemans worden onderzocht in het fusieproces.

“Als gevolg van nieuwsberichten zou bij sommige inwoners van Zederik en Leerdam de indruk kunnen zijn ontstaan dat de zaak Niemans onvoldoende is besproken in het fusieproces.”

Voldoende gedaan?

En verder moet worden onderzocht of de instrumenten die de raad tot zijn beschikking had voldoende zijn gebruikt. “Had de raad meer kunnen doen, dan hij heeft gedaan? Zijn er zaken die de raad in de toekomst bij rechtszaken anders moet oppakken?”

En verder: ‘Heeft de raad zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol naar behoren vervuld?”

VHL Lokaal en CDA stellen voor om vier personen zitting te laten nemen in de werkgroep: twee uit de coalitie en twee uit de oppositie.

“Op deze manier heeft de werkgroep genoeg denkkracht, maar op geen enkele manier een afgetekende meerderheid. Het is belangrijk dat het onderzoek zo breed mogelijk wordt gedragen door de raad.”

Het onderzoek zal zich richten op de periode van het begin van de fusiegesprekken (2014/ 2015) tot de definitieve beëindiging van de rechtszaak in 2021 (niet-instellen van cassatie).