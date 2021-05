Marijke Koers uit Papendrecht laat zien ‘hoe christen zijn werkt’ bij haar

PAPENDRECHT • Een boek schrijven stond niet op de bucket list van Marijke Koers uit Papendrecht. Toen ze na een vraag van een trainer haar verhaal op papier zette, stimuleerden anderen haar om er een boek van te maken.

Dat boek is er nu: ‘Geloven & Genieten'. Ze beschrijft daarin haar leven met God, hoe ze al biddend keuzes maakt. "Ik wil laten zien hoe God werkt in mijn leven”, legt Marijke uit.

Geloven en genieten

Ze schreef haar verhaal niet op omdat ze zichzelf bijzonder vindt. "Maar ik kan mensen misschien inspireren door te laten zien hoe christen zijn bij mij werkt. Ik beschrijf mijn diepe dankbaarheid omdat God de basis van mijn leven is. Geloven en genieten horen wat mij betreft bij elkaar als twee zijden van een medaille. Daarmee bedoel ik niet dat alles altijd leuk is.”

Lastige vraag

Het begon allemaal met een presentatietraining, alweer vijf jaar geleden. "De trainer vertelde me dat het presenteren me prima af ging, maar vroeg me: ‘Wat maakt jouw verhaal uniek?' Die vraag bleef sudderen. Ik kreeg het verlangen om meer op persoonlijke titel te spreken, maar vond de vraag van die trainer lastig.”

Raak

Ze besloot haar verhaal dan maar eens voor haarzelf op papier te zetten. Het resultaat liet ze lezen aan een vriendin. "Ze zei: daar moet je meer mee doen.” Marijke vond het spannend om haar manuscript bij uitgevers aan te bieden en realiseerde zich bovendien dat veel mensen hun verhalen insturen. "Ik dacht: ik probeer het bij drie uitgeverijen en als God wil dat het boek er komt, dan komt het er ook. Bij de tweede uitgeverij was het raak.” Lachend: "Ik dacht dat ik toen klaar was, maar er kwam nog van alles bij kijken. Correctierondes, schaven aan de tekst, stukken toevoegen.”

Verlegen

Dat er nu een boek ligt met haar naam op de cover vindt ze zelf verrassend. "Ik was als jong meisje best verlegen. Ik keek tegen andere mensen op en heb altijd schroom gehad; wie ben ik om iets te zeggen of schrijven? Inmiddels heb ik een ontwikkeling doorgemaakt. Iemand zei: het is mooi dat je jezelf zo kwetsbaar opstelt in je boek. Ja, ik heb geaarzeld over het naar buiten brengen van mijn verhaal. Straks weet iedereen bijna alles van me.”

Omdat ze ook over haar gezinsleven schrijft, overlegde ze met haar vier kinderen. "De oudste is vijftien, de jongste zes. Ik heb hun toestemming gevraagd. Ze vinden het erg leuk.”

Schaakpartij

Hoewel Marijke hoopt dat ook niet-christenen haar boek interessant zullen vinden, schreef ze het niet om mensen te overtuigen.

"Ik laat zien hoe het bij mij gaat, wil graag laten zien dat God een persoonlijke God is die nog steeds werkt, dezelfde God als in de Bijbel wordt beschreven. Dat je Hem in heel kleine dingen kunt zien. Ik zie Hem in hoe hij mijn leven stuurt. Als ik een belangrijke beslissing moet nemen, bid ik daarvoor. Het is als bij een schaakpartij: wij zijn aan zet, God is aan zet. Als je God vraagt om te sturen, kun je het niet verkeerd doen. God is de meesterschaker, uiteindelijk kom je op het punt waar Hij je wil hebben. Als je met God hebt overlegd, is het goed, dat vind ik geruststellend.”

Niet blijven hangen

Marijke begrijpt best dat mensen twijfelen aan (het bestaan van) God. "Maar ik denk dat het goed is om daar niet in te blijven hangen." Ze ziet Gods werk ook in levens van anderen.

Verslaving en herstel

"Ik heb achttien jaar bij De Hoop in Dordrecht gewerkt. Ik was geen hulpverlener, maar begeleidde mensen op hun werkplek, een soort stageplek. Ik trok een paar maanden of een paar jaar met hen op en heb meerdere begrafenissen meegemaakt, na zelfmoord of als gevolg van verslaving. Maar ik zag vooral gebroken levens tot herstel komen. Ik zag mensen binnenkomen die de hoop verloren hadden. Het was heel bijzonder om hen met vallen en opstaan te zien veranderen."

Boekpresentatie

Donderdag 27 mei is er een informele online boekpresentatie van ‘Geloven & Genieten' (uitgeverij Triple Boeken). Het boek is vanaf 28 mei verkrijgbaar via de website www.marijkekoers.nl of de (christelijke) boekhandel. Voor meer informatie en aanmelden voor de presentatie: www.marijkekoers.nl.