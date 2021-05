Opa Wim Timmer uit Oud-Alblas trouwt kleindochter Aniek Bor en Richard Heschle

OUD-ALBLAS/ALBLASSERDAM • Opa Wim Timmer heeft op donderdag 20 mei zijn kleindochter Aniek Bor en Richard Heschle getrouwd.

Ongeveer dertig jaar daarvoor had Wim ook al zijn dochter Ingrid en Henk Bor getrouwd. Henk en Ingrid zijn de ouders van Aniek.

Aniek is geboren in Nieuwpoort en op haar derde jaar verhuisd naar Alblasserdam heeft daar een grote kennissenkring op gebouwd. Drie jaar geleden is zij gaan samenwonen met Richard. Momenteel woont echtpaar Heschle-Bor in Moordrecht.

Opa Wim Timmer heeft zijn hele leven gewerkt op het gemeentehuis, eerst in Oud-Alblas en later voor de gefuseerde gemeente Graafstroom. Hij heeft vele stellen mogen trouwen.