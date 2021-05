Insectenhotels en vogelhuisjes voor het park in Giessenburg

GIESSENBURG • Zaterdagmorgen 22 mei kreeg burgemeester Theo Segers bij Plein 2 in Giessenburg een vogelhuisje, een insectenhotel en een aantal metalen vogels aangeboden om op te hangen in het park Doet Aktief in Giessenburg.

Gewapend met trap en hamer ging hij in de stromende regen het park in om ze op te hangen. Later zullen er nog meer geplaatst worden. De metalen vogels dienen ter decoratie. Op een later tijdstip zal hier een speurtocht aan gekoppeld worden die aan de scholen in de omgeving aangeboden zal worden.