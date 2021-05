Willem de Zwijger College en Mourik Techniek bv hebben elkaar gevonden

PAPENDRECHT/GROOT-AMMERS • Het Willem de Zwijger College in Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam zet zich, samen met het bedrijfsleven, in voor goed geschoold technisch personeel. Op 19 mei werd de eerste overeenkomst getekend met Mourik Techniek bv uit Groot-Ammers.

De arbeidsmarkt staat te springen om goed geschoold technisch personeel. Een goede samenwerking tussen overheid, de scholen en het bedrijfsleven is daarbij van belang. Met de stimuleringsregeling ‘Sterk Techniekonderwijs’ vanuit de overheid kan deze samenwerking tot stand komen en kan er zowel kwalitatief als kwantitatief een structurele bijdrage worden geleverd aan goed opgeleide werknemers van de toekomst.

Het Willem de Zwijger College heeft de afgelopen jaren al volop geïnvesteerd in technisch onderwijs en biedt binnen het vmbo het profiel Pie (Produceren, Installeren & Energie). Daarnaast is de Willem een Bèta Challenge school.

Fijne partij

“Mourik is een dienstverlener op het gebied van infrastructuur, industriële diensten, utiliteitsbouw en catalyst handling èn een hele fijne partij om een samenwerking mee te starten”, aldus Marjola Vernooij. Zij is afdelingsassistent voor het 2e, 3e en 4e leerjaar van vmbo/mavo.

“Mourik Techniek en de Willem gaan de komende tijd een programma opzetten om de leerlingen een leuke en gevarieerde dag bij het bedrijf te bezorgen. Daarnaast worden gastlessen bij ons op school verzorgd. We hopen de samenwerking daarna nog verder uit te bouwen.”

Vroeg betrokken zijn

“Ontzettend leuk om al zo vroeg betrokken te zijn bij leerlingen die straks voor de keuze staan om voor de techniek te kiezen”, reageert een woordvoerder van Mourik op de samenwerking.

Het Willem de Zwijger College is altijd op zoek naar stageplaatsen en opdrachtgevers, die hun leerlingen dichterbij de praktijk brengen. Meerdere vormen van samenwerking zijn mogelijk: een stageplek, opdrachten via Bèta Challenge, het beschikbaar stellen van faciliteiten of techniekruimten, inzet van personeel voor een gastles en het inbrengen van actuele opdrachten/vraagstukken.

Voor meer informatie: Marjola Vernooij van het Willem de Zwijger College via info@wdezwijger.nl of 078-6417970.