CDA Molenlanden: college te kritisch bij woningbouwplannen

MOLENLANDEN • CDA Molenlanden vindt het college te kritisch ten opzichte van nieuwbouwplannen in de gemeente.

De coalitiepartij laat op de eigen website weten zich zorgen te maken over de toekomstige woningbouw in Molenlanden. ‘31 principe verzoeken, waarin de gemeente gevraagd werd om mee te werken aan woningbouwplannen van initiatiefnemers, staan nog in de wachtrij.’

‘Niet duidelijk kan worden gemaakt of er in 2020 meer principe verzoeken zijn binnen gekomen dan in 2019, aldus het college in beantwoording van vragen van het CDA. Maar ons bereikten andere berichten.’

Van meerdere bewoners krijgt het CDA het signaal dat voor ingediende verzoeken nog geen ontvangstbevestiging is gestuurd en dat op basis van de woningvisie de rem op diverse nieuwe projecten wordt gezet.

Rem

‘Het CDA is scherp naar het college en helpt hen herinneren dat huidige realisatie van projecten het gevolg is van beslissingen die, tot wel 10 jaar geleden, zijn genomen. Met de rem er op besluiten nemen, verergert het probleem voor toekomstige generaties.’

Het college kan geen antwoord geven op CDA-vragen hoeveel woningen niet gebouwd worden vanwege negatieve reacties op principeverzoeken.

Zeventig

‘Ondertussen telden we zelf ten minste zeventig woningen die niet gebouwd konden worden door, de in onze ogen, te kritische college-bril.’ Met name bij initiatieven in de kernen Giessenburg, Bleskensgraaf, Ottoland en Streefkerk.’

Het CDA maakt zich over deze ‘kritische kentering in beleid’ grote zorgen en zal in de raadsvergadering van 1 juni hierover aanvullende vragen stellen.