Verantwoord Varen bindt strijd aan tegen overlast pleziervaart op Alblas en Graafstroom

ALBLASSERWAARD • Met de nieuwe stichting Verantwoord Varen willen verontruste bewoners langs de Graafstroom, Alblas en het Nieuwe waterschap de strijd aangaan de overlast van de pleziervaart op deze watergangen.

Zij laten in een persbericht weten in toenemende mate bezorgd te zijn over de schade toegebracht aan natuur, watervogels en de oevers door onverantwoord varen van de gemotoriseerde pleziervaart.

In een onderling overleg is op 14 mei besloten de Stichting Verantwoord Varen Binnenwater Alblas (SVVBA) op te richten. Initiatiefnemers zijn Janny Heijkoop, Ad van der Rhee, Arie Stam, Jan-Piet Stout, Guus de Wit en Lennert van der Zee uit Oud Alblas en Philip Juch uit Bleskensgraaf.

Doelen

De stichting stelt zich meerdere doelen. Eén daarvan is voorlichting geven aan en bewustwording kweken bij de 450 bootbezitters langs Graafstroom, Alblas en Nieuwe Waterschap.

Daarnaast wil de SVVBA het gebruik van elektrisch aangedreven vaartuigen bevorderen en onverantwoord varen doorgeven aan het bevoegde gezag.

Kinderen

Met name jeugdige schippers, en vooral die in planerende rubber boten, zijn volgens de stichting regelmatig in overtreding. ‘Wij roepen dan ook de ouders op om hun kinderen een verantwoord vaargedrag in te prenten.’

Snel varende vaartuigen, en daarbij vooral de reeds genoemde rubberopblaasboten hebben in de regel slecht zicht op het water voor hen, benadrukt de SVVBA. ‘Daarom is het niet uitgesloten dat op onze binnenwateren er elk jaar potentieel minstens 1 dode te betreuren zal zijn. Op veel plaatsen wordt er - vooral in het voorjaar en de zomer- frequent gezwommen en zwemmers zijn slecht zichtbaar.’

Ondersteund

Uit overleg met Waterschap Rivierenland, gemeente Molenlanden en Politie District Rotterdam bleek volgens de initiatiefnemers dat dit burgerinitiatief door de diverse overheidsinstanties van harte wordt ondersteund.

‘De stichting kan nu al rekenen op een financiële bijdrage van Waterschap Rivierenland voor te maken voorlichtingskosten.’

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich aanmelden als ‘sympathisant’ via lvdzee2@planet.nl. Bootbezitters kunnen op vrijwillige basis ook hun boot met naam en aantal pk’s van de motor opgeven, zodat de stichting inzicht krijgt van wat er rondvaart.