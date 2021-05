Misdrijven in de west-Alblasserwaard nemen fors toe

ALBLASSERWAARD • In tegenstelling tot de wijdere regio is het aantal misdrijven in de Alblasserwaard in het afgelopen jaar fors gestegen.

Alblasserdam spant de kroon met een toename van 24 procent, maar ook Molenlanden en Papendrecht scoren hoog met respectievelijk 18 en 11 procent meer misdrijven in 2020 ten opzichte van 2019. Ook in Sliedrecht (+ 11 procent) en Hardinxveld-Giessendam (+ 3 procent) werd een stijging waargenomen. In Dordrecht was er juist een kleine daling van 1 procent. Dat blijkt uit de jaarcijfers die door de Veiligheidsalliantie regio Rotterdam zijn gepresenteerd.

De cijfers steken schril af tegen de overige gemeenten in de politieregio Rotterdam. Gemiddeld zijn de cijfers van misdrijven in 2020 ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2019.

Alblasserdam

In Alblasserdam steeg het totaal aantal misdrijven dus met 24 procent van 610 in 2019 naar 755 in 2020. Er waren met name meer mishandelingen (17 in 2019 en 39 in 2020) en ook het aantal winkeldiefstallen steeg van 27 naar 33. Er werd ook meer drugshandel ontdekt, terwijl het huiselijk geweld weer wat afnam.

In absolute cijfers is de grootste toename te zien bij meldingen van jeugdoverlast (110 incidenten meer in 2020 dan in 2019). Het totaal aantal verwijzingen naar bureau HALT is in de gemeente Alblasserdam in 2020.

Molenlanden

In Molenlanden steeg met name het aantal bedreigingen met 112 procent van 17 in 2019 naar 36 in 2020. Ook waren er grote stijgingen voor wat betreft mishandeling (25 in 2019 en 43 in 2020) en cybercrime (4 in 2019 en 19 in 2020)

In Molenlanden is het aantal incidenten verkeersoverlast afgenomen ten opzichte van 2019 (-26 procent). Het aantal incidenten van overlast door een verward of overspannen persoon (+92 procent) en meldingen van jeugdoverlast (+28 procent) is toegenomen.

Jeugdproblematiek

Het totaal aantal verwijzingen naar bureau HALT is in de gemeente Molenlanden in 2020 afgenomen ten opzichte van 2019 (-30), waarmee het aantal verwijzingen ook onder het niveau van 2018 ligt. Jongeren worden minder vaak doorverwezen voor incidenten rondom baldadigheid (-8), verstoringen van de openbare orde (-5), schoolverzuim (-5), vuurwerkovertredingen (-4) en overige incidenten (-9).

Papendrecht

Het totaal aantal misdrijven in Papendrecht is gestegen ten opzichte van 2019 (+11 procent). In Papendrecht steeg het aantal misdrijven met 11 procent. Tussen 2018 en 2019 was er ook sprake van een toename. Het aantal bedreigingen is behoorlijk toegenomen ten opzichte van 2019 (+75 procent), het aantal woninginbraken is afgenomen (-30 procent). In absolute aantallen zijn de meldingen van jeugdoverlast het meest gestegen in Papendrecht (+170 incidenten).

In Papendrecht is het aantal diefstallen uit/vanaf motorvoertuigen (+48 procent) en inbraken in een box, garage, schuur of tuinhuis (+88 procent) toegenomen. Het aantal winkeldiefstallen is afgenomen (-31 procent). Huiselijk geweld is toegenomen in 2020 (+24 misdrijven).

Burgernet

Voor wat betreft de deelname aan opsporingsmiddel Burgernet staat Alblasserdam op 13,4 procent, Molenlanden op 9,9 procent en Papendrecht op 15,5 procent. De politie heeft het liefst dat minimaal 10 procent van de bevolking meedoet aan deze app. Molenlanden zit daar dus net onder.