Mantelzorgers Vijfheerenlanden gezien door hun omgeving

VIJFHEERENLANDEN • Op de oproep aan lezers van Het Kontakt om verhalen in te sturen over mantelzorgers die men bewondert, is goed gereageerd. Mantelzorg VHL ontving meer dan twintig verhalen.

De rode draad in alle verhalen is wel dat mantelzorgers ontzettend veel doen voor hun dierbare, zowel op emotioneel als op praktisch vlak. Door de aanwezigheid van mantelzorgers kunnen zorgvragers langer thuis wonen en kan (dure) professionele hulp uitgesteld worden of worden voorkomen.

Diegenen die hun verhaal instuurden werden blij verrast met een dinerbon ter waarde van 100 euro voor de mantelzorger, te besteden bij een restaurant naar keuze in de gemeente Vijfheerenlanden.

Mantelzorgers reageerden verrast en blij. Niet alleen vanwege de dinerbon, maar ook voor het feit dat zij gezien worden in hun rol als mantelzorger.

Wie een partner, kind of ander familielid, vriend(in) of buur ondersteunt, is mantelzorger. Mantelzorgers zorgen vaak voor een langere tijd en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg voor personen met een ziekte, een fysieke, verstandelijke of (sociaal)psychische beperking of een hoge leeftijd.

Ook in aanmerking komen voor de volgende waarderingsactie? Dan kan de mantelzorger zich gratis inschrijven. Dit kan digitaal door middel van het inschrijfformulier op: www.samendoen.expert/inschrijven-mantelzorger. Bellen mag ook.

Mantelzorgers worden per post en per e-mail, op de hoogte gehouden van het ondersteuningsaanbod en de diverse blijken van waardering.

Mantelzorg VHL is er voor alle mantelzorgers in Vijfheerenlanden. Het mantelzorgpunt biedt ondersteuning bij de zorg voor een ander door middel van 1-op-1-gesprekken, eenmalige bijeenkomsten en meerdaagse cursussen. Mantelzorg VHL is onderdeel van Welzijn Vianen en SamenDoen. Kijk voor meer informatie en alle activiteiten op: www.welzijnvianen.nl en www.samendoen.expert of bel naar: 0345-637363.